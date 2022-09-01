露ソチ自然公園で滝が干上がる、生物救出作業続く

Агурское ущелье расположено в 4 км от черноморского побережья, в 20 минутах езды от Сочи. Через ущелье протекает река Агура длиной около 10 километров. Для каждого туриста цель похода по Агурскому ущелью — увидеть его главную достопримечательность, живописные водопады.#Красот... pic.twitter.com/VXuIy8KIJw