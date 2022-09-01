露ソチ自然公園で滝が干上がる、生物救出作業続く
© Sputnik / Nina Zotina露ソチ自然公園で滝が干上がる、生物救出作業続く
© Sputnik / Nina Zotina
ロシア南部のソチ自然公園では猛暑により公園内を流れるアグラ川の水量が減少し、複数の滝が干上がった。そこで自然公園の職員らは川に生息する魚を救出する作業に取り掛かった。自然公園のプレスサービスが発表した。
ソチにあるアグラ渓谷では猛暑により3つの滝が干上がった。
В Сочи пересохли Агурские водопады— Потеряшки Сочи Адлер Поиск Собак.Объявления Халява (@HalyavaSochi) August 31, 2022
На туристическом объекте "Агурское ущелье" в Нацпарке пересохли водопады. На месте первого, 30-метрового открылось дно озера. По словам лесничего Бориса Шавонина, река Агура исчезла в ущелье, обнажив глубокий каменный https://t.co/c2cHDkvYvq pic.twitter.com/VLGuhVJiPR
アグラ川は近年、水量が減少しており、滝が干上がる傾向にある。こうした状況が続くと生態系への影響も出るという。
Агурское ущелье расположено в 4 км от черноморского побережья, в 20 минутах езды от Сочи. Через ущелье протекает река Агура длиной около 10 километров. Для каждого туриста цель похода по Агурскому ущелью — увидеть его главную достопримечательность, живописные водопады.#Красот... pic.twitter.com/VXuIy8KIJw— Красоты России (@Krasoti_Rossii) April 10, 2020
ソチでは猛暑が続いており、当局は熱中症に警戒するよう市民に呼び掛けている。
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