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露ソチ自然公園で滝が干上がる、生物救出作業続く
露ソチ自然公園で滝が干上がる、生物救出作業続く
ロシア南部のソチ自然公園では猛暑により公園内を流れるアグラ川の水量が減少し、複数の滝が干上がった。そこで自然公園の職員らは川に生息する魚を救出する作業に取り掛かった。自然公園のプレスサービスが発表した。 2022年9月1日, Sputnik 日本
2022-09-01T12:43+0900
2022-09-01T12:43+0900
ロシア
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ソチにあるアグラ渓谷では猛暑により3つの滝が干上がった。アグラ川は近年、水量が減少しており、滝が干上がる傾向にある。こうした状況が続くと生態系への影響も出るという。ソチでは猛暑が続いており、当局は熱中症に警戒するよう市民に呼び掛けている。関連ニュース
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ロシア

露ソチ自然公園で滝が干上がる、生物救出作業続く

2022年9月1日, 12:43
© Sputnik / Nina Zotina露ソチ自然公園で滝が干上がる、生物救出作業続く
露ソチ自然公園で滝が干上がる、生物救出作業続く - Sputnik 日本, 1920, 01.09.2022
© Sputnik / Nina Zotina
ロシア南部のソチ自然公園では猛暑により公園内を流れるアグラ川の水量が減少し、複数の滝が干上がった。そこで自然公園の職員らは川に生息する魚を救出する作業に取り掛かった。自然公園のプレスサービスが発表した。
ソチにあるアグラ渓谷では猛暑により3つの滝が干上がった。
アグラ川は近年、水量が減少しており、滝が干上がる傾向にある。こうした状況が続くと生態系への影響も出るという。
ソチでは猛暑が続いており、当局は熱中症に警戒するよう市民に呼び掛けている。
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