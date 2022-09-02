https://sputniknews.jp/20220902/12728454.html
日韓が元徴用工問題で意見交換
日韓が元徴用工問題で意見交換
9月1日、韓国大統領府は金聖翰国家安保室長が元徴用工問題の解決方法等について秋葉剛男国家安全保障局長と意見交換を行ったことを明らかにした。会談は8月31日、米国ハワイ州で実施されている。時事通信が報じた。 2022年9月2日, Sputnik 日本
2022-09-02T00:35+0900
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時事通信が聯合ニュースを引用して報じたところによれば、金国家安全保障室長は会談後の記者会見で、元徴用工問題の解決を図ることができれば、他の問題も包括的に解決ができるとの見方を示した。関連ニュース
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日韓が元徴用工問題で意見交換
2022年9月2日, 00:35 (更新: 2022年9月2日, 00:58)
9月1日、韓国大統領府は金聖翰国家安保室長が元徴用工問題の解決方法等について秋葉剛男国家安全保障局長と意見交換を行ったことを明らかにした。会談は8月31日、米国ハワイ州で実施されている。時事通信が報じた。
時事通信が聯合ニュースを引用して報じた
ところによれば、金国家安全保障室長は会談後の記者会見で、元徴用工問題の解決を図ることができれば、他の問題も包括的に解決ができるとの見方を示した。