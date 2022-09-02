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ノバク副首相 三井物産の常務執行役員とサハリン２を討議
ノバク副首相 三井物産の常務執行役員とサハリン２を討議
1日、ロシアのアレクサンドル・ノバク副首相はモスクワで三井物産の常務執行役員でエネルギー第二本部長の野崎元靖氏と会談し、エネルギー分野における日露の二国間ビジネス協力およびロシアにおける三井物産の事業を継続する問題を討議した。ロシア政府の報道部が明らかにした。 2022年9月2日, Sputnik 日本
2022-09-02T05:03+0900
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再編「サハリン２」をめぐる状況
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ノバク副首相は、「会談はサハリンにおけるガス採掘処理プロジェクトの今後の発展について、特にサハリン2 の合意、アークティック（北極圏）LNG2、ヤマルLNGプロジェクトの枠内での発展に焦点があてられた」と語った。また、ノバク副首相はエネルギー分野における三井物産との、とりわけ投資・技術分野での包括的な協力関係の強化に期待を表し、10月12日～14日にモスクワで開催の国際フォーラム「ロシア・エネルギー・ウィーク2022」への招待状を野崎氏に手渡した。関連ニュース
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ノバク副首相 三井物産の常務執行役員とサハリン２を討議
1日、ロシアのアレクサンドル・ノバク副首相はモスクワで三井物産の常務執行役員でエネルギー第二本部長の野崎元靖氏と会談し、エネルギー分野における日露の二国間ビジネス協力およびロシアにおける三井物産の事業を継続する問題を討議した。ロシア政府の報道部が明らかにした。
ノバク副首相は、「会談はサハリンにおけるガス採掘処理プロジェクトの今後の発展について、特にサハリン2 の合意、アークティック（北極圏）LNG2、ヤマルLNGプロジェクトの枠内での発展に焦点があてられた」と語った。
また、ノバク副首相はエネルギー分野における三井物産との、とりわけ投資・技術分野での包括的な協力関係の強化に期待を表し、10月12日～14日にモスクワで開催の国際フォーラム「ロシア・エネルギー・ウィーク2022」への招待状を野崎氏に手渡した。