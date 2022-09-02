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「西側の破壊的、政治的提案によってG20共同声明がまとまらなかった」 露エネルギー省

「西側の破壊的、政治的提案によってG20共同声明がまとまらなかった」 露エネルギー省

露エネルギー省は2日、インドネシア・バリで閉幕したG20エネルギー相会合の共同声明がまとまらなかったことについて、「西側諸国の破壊的、政治的な提案」のせいだとする声明を発表した。 2022年9月2日, Sputnik 日本

2022-09-02T22:04+0900

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また、会合でロシア代表団は、西側諸国による一方的な対露制裁はエネルギー供給の遮断や燃料価格の世界的な高騰をもたらすと指摘。加えて、ロシア経済のエネルギー部門や制裁にも関わらず安定的に機能し続けると述べた。関連ニュース

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