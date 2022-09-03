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北朝鮮 国連の人権特別報告者は「米国の操り人形」

北朝鮮 国連の人権特別報告者は「米国の操り人形」

北朝鮮の人権問題を担当している国連の特別報告者、エリザベス・サルモン氏について、北朝鮮外務省は「米国に操られている」とする声明を発表した。2日、香港の英字紙「南華早報」が伝えている。 2022年9月3日, Sputnik 日本

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韓国を訪問中のサルモン氏は2日、韓国政府の要人や脱北者らと面会。新型コロナウイルスのパンデミックによる制限などによって北朝鮮市民は困難に陥っていると指摘し、北朝鮮の人権問題に関する国際的団結の強化が重要だと訴えていた。北朝鮮外務省は、サルモン氏の言動を「無知と偏見」と断じ、次のように表明している。国連のグテーレス事務総長は1日、北朝鮮で人権や自由の抑圧が増大していると述べ、人道に対する罪にあたる可能性があるとして国際刑事裁判所へ差し向けるよう国連安保理に検討を促す考えを示している。関連ニュース

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