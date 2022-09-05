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中国南西部でM6.6の地震
中国南西部でM6.6の地震
北京時間5日12時52分（日本時間同13時52分）、中国南西部の四川省でマグニチュード6.6の地震が発生した。アメリカ地質調査所（USGS）が発表した。 2022年9月5日, Sputnik 日本
2022-09-05T14:29+0900
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USGSによると、地震は四川省康定市から南東およそ43キロ地点で発生。震源の深さは10キロメートルとされている。死者や崩壊について情報は入ってきていない。
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中国南西部でM6.6の地震

2022年9月5日, 14:29 (更新: 2022年9月5日, 14:35)
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地震計 - Sputnik 日本, 1920, 05.09.2022
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追加情報は現在作成中
北京時間5日12時52分（日本時間同13時52分）、中国南西部の四川省でマグニチュード6.6の地震が発生した。アメリカ地質調査所（USGS）が発表した。
USGSによると、地震は四川省康定市から南東およそ43キロ地点で発生。震源の深さは10キロメートルとされている。
死者や崩壊について情報は入ってきていない。
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