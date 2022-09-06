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ロシア　日本人のクリル諸島への簡易化された訪問に関する合意を破棄　
https://sputniknews.jp/20220906/12784746.html
ロシア　日本人のクリル諸島への簡易化された訪問に関する合意を破棄　
ロシア　日本人のクリル諸島への簡易化された訪問に関する合意を破棄　
ロシアは日本との間に締結していた、日本人（旧居住民）のクリル諸島訪問の簡易化に関する合意および相互訪問のプロセスに関する協定の効力を無効化した。9月5日、ロシア政府は法律に関する情報の公式ポータルにこれを発表した。 2022年9月6日, Sputnik 日本
2022-09-06T03:00+0900
2022-09-06T03:15+0900
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ロシア政府はの発表した文書には、政府は1991年10月14日にソ連外務大臣と日本外務大臣との間に書簡の交換の形で締結された相互訪問の手続きに関する合意、および1999年9月2日にロシア連邦政府と日本政府の間で（書簡交換の形で）結ばれた、南クリルの元日本人島民およびその家族によるクナシル、イトゥルップおよび小クリル諸島（サハリン州）への最大限簡易の訪問に関する合意の効力を無効にすると書かれている。
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ロシア　日本人のクリル諸島への簡易化された訪問に関する合意を破棄　

2022年9月6日, 03:00 (更新: 2022年9月6日, 03:15)
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国後島 - Sputnik 日本, 1920, 06.09.2022
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ロシアは日本との間に締結していた、日本人（旧居住民）のクリル諸島訪問の簡易化に関する合意および相互訪問のプロセスに関する協定の効力を無効化した。9月5日、ロシア政府は法律に関する情報の公式ポータルにこれを発表した。
ロシア政府はの発表した文書には、政府は1991年10月14日にソ連外務大臣と日本外務大臣との間に書簡の交換の形で締結された相互訪問の手続きに関する合意、および1999年9月2日にロシア連邦政府と日本政府の間で（書簡交換の形で）結ばれた、南クリルの元日本人島民およびその家族によるクナシル、イトゥルップおよび小クリル諸島（サハリン州）への最大限簡易の訪問に関する合意の効力を無効にすると書かれている。
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