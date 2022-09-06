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岸田首相、日米首脳会談実施の可能性　国連総会の傍ら＝時事通信
岸田首相、日米首脳会談実施の可能性　国連総会の傍ら＝時事通信
日本の岸田文雄首相は、9月19〜20日に米ニューヨークで開催される国連総会の傍ら、バイデン米大統領との会談を検討していることが分かった。時事通信が5日、複数の政府関係者の情報を元に報じた。 2022年9月6日, Sputnik 日本
2022-09-06T10:04+0900
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時事通信の報道によると、「各国首脳らによる一般討論演説が20日から始まるのに先立ち、岸田首相は19日にもニューヨーク入りする案が浮上している」という。会談が実現した場合、「岸田首相は、台湾問題を含む中国の諸課題に緊密に連携していくことや、日米同盟の抑止力・対処力強化を確認したい考え」だと指摘されている。先に、ホワイトハウス報道部は、バイデン氏が9月18日にニューヨークへ移動し、19日および20日の第77回国連総会に出席すると発表した。国連総会のハイレベル会合は、各国代表団が一堂に会する。ロシア代表団はセルゲイ・ラブロフ外相が団長を務める。これに先立ち、ロシアのネベンジャ国連常駐代表は、9月1日現在、ロシア代表団の誰一人として米国のビザを取得していないと国連のグテーレス事務総長に書簡で報告した。ネベンジャ国連大使はグテーレス事務総長に対し、米国との対話の中で、ビザ発給を働きかけるよう要請した。関連ニュース
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岸田首相、日米首脳会談実施の可能性　国連総会の傍ら＝時事通信

2022年9月6日, 10:04 (更新: 2022年9月6日, 10:06)
© AP Photo / Evan Vucci日米首脳会談（2022年5月）
日米首脳会談（2022年5月） - Sputnik 日本, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Evan Vucci
日本の岸田文雄首相は、9月19〜20日に米ニューヨークで開催される国連総会の傍ら、バイデン米大統領との会談を検討していることが分かった。時事通信が5日、複数の政府関係者の情報を元に報じた。
時事通信の報道によると、「各国首脳らによる一般討論演説が20日から始まるのに先立ち、岸田首相は19日にもニューヨーク入りする案が浮上している」という。
会談が実現した場合、「岸田首相は、台湾問題を含む中国の諸課題に緊密に連携していくことや、日米同盟の抑止力・対処力強化を確認したい考え」だと指摘されている。
米インド太平洋軍司令部。ハワイ州ホノルル - Sputnik 日本, 1920, 02.09.2022
日韓米の高官が米ハワイで3者会談　北朝鮮が核実験実施なら厳しい対応
9月2日, 14:20
先に、ホワイトハウス報道部は、バイデン氏が9月18日にニューヨークへ移動し、19日および20日の第77回国連総会に出席すると発表した。
国連総会のハイレベル会合は、各国代表団が一堂に会する。ロシア代表団はセルゲイ・ラブロフ外相が団長を務める。これに先立ち、ロシアのネベンジャ国連常駐代表は、9月1日現在、ロシア代表団の誰一人として米国のビザを取得していないと国連のグテーレス事務総長に書簡で報告した。ネベンジャ国連大使はグテーレス事務総長に対し、米国との対話の中で、ビザ発給を働きかけるよう要請した。
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