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台風11号直撃の韓国 大きな被害、死者も

台風11号直撃の韓国 大きな被害、死者も

5日から6日にかけて、韓国には大型で強い台風11号「ヒンナムノー」が上陸。各地で洪水や浸水が発生し、大きな被害をもたらした。韓国政府によると、これまでに少なくとも10人が死亡し、2人が行方不明になっているという。 2022年9月7日, Sputnik 日本

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中でも被害の大きかった南東部の浦項（ポハン）では6日、川の氾濫によって集合住宅の地下駐車場が浸水。逃げ遅れた住民7人の死亡が確認された。台風11号は先日、日本にも上陸し、西日本を中心に猛威をふるった。

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