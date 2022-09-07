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台風11号直撃の韓国　大きな被害、死者も
台風11号直撃の韓国　大きな被害、死者も
5日から6日にかけて、韓国には大型で強い台風11号「ヒンナムノー」が上陸。各地で洪水や浸水が発生し、大きな被害をもたらした。韓国政府によると、これまでに少なくとも10人が死亡し、2人が行方不明になっているという。 2022年9月7日, Sputnik 日本
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中でも被害の大きかった南東部の浦項（ポハン）では6日、川の氾濫によって集合住宅の地下駐車場が浸水。逃げ遅れた住民7人の死亡が確認された。台風11号は先日、日本にも上陸し、西日本を中心に猛威をふるった。
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台風11号直撃の韓国　大きな被害、死者も

2022年9月7日, 22:09
5日から6日にかけて、韓国には大型で強い台風11号「ヒンナムノー」が上陸。各地で洪水や浸水が発生し、大きな被害をもたらした。韓国政府によると、これまでに少なくとも10人が死亡し、2人が行方不明になっているという。
中でも被害の大きかった南東部の浦項（ポハン）では6日、川の氾濫によって集合住宅の地下駐車場が浸水。逃げ遅れた住民7人の死亡が確認された。
台風11号は先日、日本にも上陸し、西日本を中心に猛威をふるった。
© AFP 2022 / Anthony Wallace

台風11号通過後、垂れ下がる電線の下を自転車で通る男性（韓国・釜山、6日）

台風11号通過後、垂れ下がる電線の下を自転車で通る男性（韓国・釜山、6日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Anthony Wallace

台風11号通過後、垂れ下がる電線の下を自転車で通る男性（韓国・釜山、6日）

© AFP 2022 / YONHAP

台風で破損した信号機（韓国・昌原（チャンウォン）、6日）

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© AFP 2022 / YONHAP

台風で破損した信号機（韓国・昌原（チャンウォン）、6日）

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高波を眺める人々（蔚山（ウルサン）、6日）

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台風で破損した商店街の看板（韓国・昌原（チャンウォン）、6日）

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© AFP 2022 / YONHAP

台風で破損した商店街の看板（韓国・昌原（チャンウォン）、6日）

© AFP 2022 / Anthony Wallace

台風で大きな被害を受けた店の前を歩く人々（韓国・釜山、6日）

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© AFP 2022 / Anthony Wallace

台風で大きな被害を受けた店の前を歩く人々（韓国・釜山、6日）

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陳列棚から商品を取り出す作業員（韓国・釜山、6日）

陳列棚から商品を取り出す作業員（韓国・釜山、6日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Anthony Wallace

陳列棚から商品を取り出す作業員（韓国・釜山、6日）

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道路に散乱するがれきを撤去する作業員ら（韓国・釜山、6日）

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© AFP 2022 / Anthony Wallace

道路に散乱するがれきを撤去する作業員ら（韓国・釜山、6日）

© AFP 2022 / Yonhap

避難港に係留される漁船（韓国・浦項（ポハン）、6日）

避難港に係留される漁船（韓国・浦項（ポハン）、6日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Yonhap

避難港に係留される漁船（韓国・浦項（ポハン）、6日）

© AFP 2022 / Anthony Wallace

浜辺で打ち寄せる波を撮影する人々（韓国・釜山、6日）

浜辺で打ち寄せる波を撮影する人々（韓国・釜山、6日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Anthony Wallace

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浜辺付近を歩く人々（韓国・釜山、6日）

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台風の被害を受けた海岸沿いの道路を歩く男性（韓国・蔚山（ウルサン）、6日）

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© AFP 2022 / Yonhap

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台風通過後、浜辺で犬の散歩をする女性（韓国・釜山、6日）

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