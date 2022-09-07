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水際対策緩和、上限５万人に　観光受け入れ国の制限撤廃
水際対策緩和、上限５万人に　観光受け入れ国の制限撤廃
政府は７日、新型コロナウイルスの水際対策を緩和した。日本人帰国者を含む入国者数上限を１日当たり５万人に引き上げ、観光客の受け入れ対象を１０２の国・地域としていた制限もなくした。岸田首相は国内での発症者の療養期間短縮などコロナとの共存に本腰を入れる方策を相次ぎ表明しており、観光面でも訪日外国人旅行者の回復を図る狙いだ。 2022年9月7日, Sputnik 日本
2022-09-07T08:55+0900
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ただ、査証（ビザ）取得の義務づけなど制約は残る。コロナ禍前に最も多かった中国人客も当面の回復は見通せず、今回の緩和でも訪日客の大幅増にはつながらないとの見方が強い。入国者数の上限は、１日当たり１万人を２万人にした６月１日以来の引き上げ。(c)KYODONEWS
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国内, 新型コロナウイルス, 社会
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水際対策緩和、上限５万人に　観光受け入れ国の制限撤廃

2022年9月7日, 08:55
© Flickr / Moyan Brenn水際対策緩和、上限５万人に　観光受け入れ国の制限撤廃
水際対策緩和、上限５万人に　観光受け入れ国の制限撤廃 - Sputnik 日本, 1920, 07.09.2022
© Flickr / Moyan Brenn
政府は７日、新型コロナウイルスの水際対策を緩和した。日本人帰国者を含む入国者数上限を１日当たり５万人に引き上げ、観光客の受け入れ対象を１０２の国・地域としていた制限もなくした。岸田首相は国内での発症者の療養期間短縮などコロナとの共存に本腰を入れる方策を相次ぎ表明しており、観光面でも訪日外国人旅行者の回復を図る狙いだ。
ただ、査証（ビザ）取得の義務づけなど制約は残る。コロナ禍前に最も多かった中国人客も当面の回復は見通せず、今回の緩和でも訪日客の大幅増にはつながらないとの見方が強い。
入国者数の上限は、１日当たり１万人を２万人にした６月１日以来の引き上げ。
(c)KYODONEWS
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