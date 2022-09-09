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米国、北朝鮮のハッカーが盗んだ仮想通貨のうち 3000万ドル超を回収＝WSJ
米国、北朝鮮のハッカーが盗んだ仮想通貨のうち 3000万ドル超を回収＝WSJ
米国は北朝鮮と関連するサイバー犯罪集団がオンラインゲームから盗んだ仮想通貨のうち、3000万ドル以上の仮想通貨を回収した。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルが捜査官の発表を引用して報じた。 2022年9月9日, Sputnik 日本
2022-09-09T13:35+0900
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報道によると、回収されたこれらの仮想通貨は米国政府が北朝鮮のハッカーから最近になって取り戻すことができたものとしては極めて高額だという。仮想通貨は北朝鮮のサイバー犯罪集団「Lazarus」から回収された。この犯罪集団は2022年3月、パソコンゲーム「Axie Infinity」の仮想通貨ウォレットのアカウントに侵入し、犯行当時のレートであわせて5億4000万ドル分の仮想通貨を盗んでいた。関連ニュース
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米国、北朝鮮のハッカーが盗んだ仮想通貨のうち 3000万ドル超を回収＝WSJ
米国は北朝鮮と関連するサイバー犯罪集団がオンラインゲームから盗んだ仮想通貨のうち、3000万ドル以上の仮想通貨を回収した。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルが捜査官の発表を引用して報じた。
報道によると、回収されたこれらの仮想通貨は米国政府が北朝鮮のハッカーから最近になって取り戻すことができたものとしては極めて高額だという。
仮想通貨は北朝鮮のサイバー犯罪集団「Lazarus」から回収された。この犯罪集団は2022年3月、パソコンゲーム「Axie Infinity」の仮想通貨ウォレットのアカウントに侵入し、犯行当時のレートであわせて5億4000万ドル分の仮想通貨を盗んでいた。