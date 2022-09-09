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今週のベストショット　9月3日―9月9日
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スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2022年9月9日, Sputnik 日本
2022-09-09T23:33+0900
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今週のベストショット　9月3日―9月9日

2022年9月9日, 23:33
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AP Photo / Andres Kudacki

ニューヨークファッションウィークで、デザイナーのクリスチャン・シリアーノ氏のドレスを着て登場したモデル（米ニューヨーク、7日）

ニューヨークファッションウィークで、デザイナーのクリスチャン・シリアーノ氏のドレスを着て登場したモデル（米ニューヨーク、7日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Andres Kudacki

ニューヨークファッションウィークで、デザイナーのクリスチャン・シリアーノ氏のドレスを着て登場したモデル（米ニューヨーク、7日）

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

森林火災で燃え上がる木（米カリフォルニア州・ヘメット、6日）

森林火災で燃え上がる木（米カリフォルニア州・ヘメット、6日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

森林火災で燃え上がる木（米カリフォルニア州・ヘメット、6日）

© AP Photo / Achmad Ibrahim

燃料価格の高騰に抗議するデモに参加する学生ら（インドネシア・ジャカルタ、8日）

燃料価格の高騰に抗議するデモに参加する学生ら（インドネシア・ジャカルタ、8日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Achmad Ibrahim

燃料価格の高騰に抗議するデモに参加する学生ら（インドネシア・ジャカルタ、8日）

© AFP 2022 / Ben Stansall

エリザベス女王の死去が発表された後、ピカデリーサーカスに展示された女王の写真（英ロンドン、8日）

エリザベス女王の死去が発表された後、ピカデリーサーカスに展示された女王の写真（英ロンドン、8日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Ben Stansall

エリザベス女王の死去が発表された後、ピカデリーサーカスに展示された女王の写真（英ロンドン、8日）

© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara

第156回「スリランカ警察記念日」の式典に参加した警察犬部隊（スリランカ・コロンボ、3日）

第156回「スリランカ警察記念日」の式典に参加した警察犬部隊（スリランカ・コロンボ、3日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara

第156回「スリランカ警察記念日」の式典に参加した警察犬部隊（スリランカ・コロンボ、3日）

© AP Photo / Ng Han Guan

チャイナファッションウィークのショーに備えるモデルら（中国・北京、7日）

チャイナファッションウィークのショーに備えるモデルら（中国・北京、7日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Ng Han Guan

チャイナファッションウィークのショーに備えるモデルら（中国・北京、7日）

© AFP 2022 / Evaristo Sa

独立200周年を記念する軍事パレードで手を振るジャイル・ボルソナロ大統領（左）との妻のミシェル夫人（ブラジル・ブラジリア、7日）

独立200周年を記念する軍事パレードで手を振るジャイル・ボルソナロ大統領（左）との妻のミシェル夫人（ブラジル・ブラジリア、7日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Evaristo Sa

独立200周年を記念する軍事パレードで手を振るジャイル・ボルソナロ大統領（左）との妻のミシェル夫人（ブラジル・ブラジリア、7日）

© AFP 2022

野外で授業をうける子どもたち（アフガニスタン・ナンガルハール州、4日）

野外で授業をうける子どもたち（アフガニスタン・ナンガルハール州、4日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022

野外で授業をうける子どもたち（アフガニスタン・ナンガルハール州、4日）

© AFP 2022 / Jane Barlow

バルモラル城でリズ・トラス新首相と会談するエリザベス女王（英スコットランド、6日）

バルモラル城でリズ・トラス新首相と会談するエリザベス女王（英スコットランド、6日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Jane Barlow

バルモラル城でリズ・トラス新首相と会談するエリザベス女王（英スコットランド、6日）

© AP Photo / Alberto Pezzali

保守党党首選の結果発表前、クイーン・エリザベス2世センター前でデモ隊を拘束する警察（英ロンドン、5日）

保守党党首選の結果発表前、クイーン・エリザベス2世センター前でデモ隊を拘束する警察（英ロンドン、5日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Alberto Pezzali

保守党党首選の結果発表前、クイーン・エリザベス2世センター前でデモ隊を拘束する警察（英ロンドン、5日）

© AP Photo / Ethan Swope

愛犬を連れて森林火災から避難した住民（米カリフォルニア州・ヘメット、5日）

愛犬を連れて森林火災から避難した住民（米カリフォルニア州・ヘメット、5日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Ethan Swope

愛犬を連れて森林火災から避難した住民（米カリフォルニア州・ヘメット、5日）

© AFP 2022 / Munir Uz Zaman

モンスーンによる大雨で冠水した道路を進む自動車（バングラデシュ・ダッカ、6日）

モンスーンによる大雨で冠水した道路を進む自動車（バングラデシュ・ダッカ、6日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Munir Uz Zaman

モンスーンによる大雨で冠水した道路を進む自動車（バングラデシュ・ダッカ、6日）

© AP Photo / Fareed Khan

豪雨で冠水した場所を泳ぐ子どもたち（パキスタン・バローチスターン州、3日）

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© AP Photo / Fareed Khan

豪雨で冠水した場所を泳ぐ子どもたち（パキスタン・バローチスターン州、3日）

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第7回東方経済フォーラムに参加した女性（ロシア・ウラジオストク、7日）

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第7回東方経済フォーラムに参加した女性（ロシア・ウラジオストク、7日）

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