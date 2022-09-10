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インドネシア東部でM6.1の地震
インドネシア東部でM6.1の地震
インドネシアのパプア州でマグニチュード6.1の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。 2022年9月10日, Sputnik 日本
2022-09-10T09:24+0900
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地震
災害・事故・事件
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地震は、協定世界時（UTC）で9日23時31分（日本時間10日8時31分）に観測された。震源地はパプア州北部ビアク島ビアク市の南東26キロの地点。震源の深さは29.4キロ。現在のところ、死傷者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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地震, 災害・事故・事件, インドネシア
インドネシア東部でM6.1の地震
インドネシアのパプア州でマグニチュード6.1の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。
地震
は、協定世界時（UTC）で9日23時31分（日本時間10日8時31分）に観測された。震源地はパプア州北部ビアク島ビアク市の南東26キロの地点。震源の深さは29.4キロ。
現在のところ、死傷者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。