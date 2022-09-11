トルコの航空会社が新たにロシアとの運行を開始

С 10 сентября авиакомпания Southwind Airlines начала выполнять рейсы по маршруту Анталья – Москва (Шереметьево) – Анталья. До этого турецкая авиакомпания летала в Турцию только из регионов России. Узнали цены на турпакеты. https://t.co/KDzvBvgsVq