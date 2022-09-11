トルコの航空会社が新たにロシアとの運行を開始
2022年9月11日, 08:18 (更新: 2022年9月11日, 08:22)
© Sputnik / Evgeny Biyatov/
トルコの航空会社サウスウィンド・エアラインズはアンタルヤとモスクワの間でフライトを開始した。会社側のプレスリリースで明らかになった。
9月10日にサウスウィンド・エアラインズはアンタルヤ・モスクワの国際運航を開始した。プレスリリースによると、この便ではエアバスA330とエアバスA321が就航し、毎日フライトはあるという。
С 10 сентября авиакомпания Southwind Airlines начала выполнять рейсы по маршруту Анталья – Москва (Шереметьево) – Анталья. До этого турецкая авиакомпания летала в Турцию только из регионов России. Узнали цены на турпакеты. https://t.co/KDzvBvgsVq— АТОР (@atorus) September 10, 2022
ロシアのシェレメチェボ国際空港ではCターミナルが発着に利用される予定。
関連ニュース