日本
https://sputniknews.jp/20220911/12861606.html
トルコの航空会社が新たにロシアとの運行を開始
トルコの航空会社が新たにロシアとの運行を開始
トルコの航空会社サウスウィンド・エアラインズはアンタルヤとモスクワの間でフライトを開始した。会社側のプレスリリースで明らかになった。 2022年9月11日, Sputnik 日本
2022-09-11T08:18+0900
2022-09-11T08:22+0900
トルコ
ロシア
経済
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/497/31/4973192_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb20e6057440c88409bd7789badc79e5.jpg
9月10日にサウスウィンド・エアラインズはアンタルヤ・モスクワの国際運航を開始した。プレスリリースによると、この便ではエアバスA330とエアバスA321が就航し、毎日フライトはあるという。ロシアのシェレメチェボ国際空港ではCターミナルが発着に利用される予定。関連ニュース
トルコ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/497/31/4973192_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_90e7907ded8c704e8e5e5bf0306e97d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
トルコ, ロシア, 経済
トルコ, ロシア, 経済

トルコの航空会社が新たにロシアとの運行を開始

2022年9月11日, 08:18 (更新: 2022年9月11日, 08:22)
© Sputnik / Evgeny Biyatov / メディアバンクへ移行モスクワのシェレメチェボ国際空港
モスクワのシェレメチェボ国際空港 - Sputnik 日本, 1920, 11.09.2022
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
メディアバンクへ移行
トルコの航空会社サウスウィンド・エアラインズはアンタルヤとモスクワの間でフライトを開始した。会社側のプレスリリースで明らかになった。
9月10日にサウスウィンド・エアラインズはアンタルヤ・モスクワの国際運航を開始した。プレスリリースによると、この便ではエアバスA330とエアバスA321が就航し、毎日フライトはあるという。
ロシアのシェレメチェボ国際空港ではCターミナルが発着に利用される予定。
関連ニュース
トルコ大統領　西側諸国がウクライナに供給しているのは兵器ではなく金属くず
トルコはオスマン帝国の再興目指す＝ギリシャ外務省
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала