https://sputniknews.jp/20220911/x34-12863199.html
スペースX、スターリンク衛星34基を軌道投入
スペースX、スターリンク衛星34基を軌道投入
11日、米スペースXが開発を進める「スターリンク」衛星34基が同社運搬ロケット「ファルコン9」で打上げられた。スペースXの公式HPでライブ中継された。 2022年9月11日, Sputnik 日本
2022-09-11T12:01+0900
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打上げは米フロリダ州ケープカナベラルにあるケネディ宇宙センターから現地時間10日21時20分（日本時間11日10時20分）に行われた。今回はAST SpaceMobile BlueWalker 3の衛星1基も同時に打上げられている。スターリンクは、地球上のあらゆる場所でブロードバンドインターネットを提供するために設計された次世代衛星ネットワーク。スターリンク衛星は2018年2月に初めて打ち上げられた。これより前、スペースX社が開発した宇宙船「スターシップ号」の打ち上げ用ロケットが、テスト開始時に発射台で火災を起こした。関連ニュース
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スペースX、スターリンク衛星34基を軌道投入
11日、米スペースXが開発を進める「スターリンク」衛星34基が同社運搬ロケット「ファルコン9」で打上げられた。スペースXの公式HPでライブ中継された。
打上げは米フロリダ州ケープカナベラルにあるケネディ宇宙センターから現地時間10日21時20分（日本時間11日10時20分）に行われた。今回はAST SpaceMobile BlueWalker 3の衛星1基も同時に打上げられている。
スターリンクは、地球上のあらゆる場所でブロードバンドインターネットを提供するために設計された次世代衛星ネットワーク。スターリンク衛星は2018年2月に初めて打ち上げられた。
これより前、スペースX社が開発した宇宙船「スターシップ号」の打ち上げ用ロケットが、テスト開始時に発射台で火災
を起こした。