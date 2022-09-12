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セルビア大統領、世界的な食料危機を予測
セルビア大統領、世界的な食料危機を予測
セルビアのブチッチ大統領は、訪問先のアラブ首長国連邦（UAE）で、世界的な食料危機が訪れると予測し、危機に備えるよう呼びかけた。 2022年9月12日, Sputnik 日本
2022-09-12T06:42+0900
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ブチッチ氏によると、エネルギー危機に代わって「食料戦争」が訪れる。セルビア政府は先に、「格安」タイプの牛乳、パン、グラニュー糖の価格を制限した。関連ニュース
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セルビア大統領、世界的な食料危機を予測

2022年9月12日, 06:42
© Sputnik / Aleksey Nikolskyiセルビアのブチッチ大統領
セルビアのブチッチ大統領 - Sputnik 日本, 1920, 12.09.2022
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
セルビアのブチッチ大統領は、訪問先のアラブ首長国連邦（UAE）で、世界的な食料危機が訪れると予測し、危機に備えるよう呼びかけた。
ブチッチ氏によると、エネルギー危機に代わって「食料戦争」が訪れる。

「食料危機が（エネルギー危機のあとに）続くのは明らかだ。価格を制限すると販売業者と生産者の投機的な取引がすぐに始まる。どうしてもこれを防ぐことはできない」

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セルビア政府は先に、「格安」タイプの牛乳、パン、グラニュー糖の価格を制限した。
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