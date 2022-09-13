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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20220913/12897964.html
ウクライナ、同国への安全保障提供に関する草案を公表 非軍事保証国として日本を提案
ウクライナ、同国への安全保障提供に関する草案を公表 非軍事保証国として日本を提案
ウクライナ大統領府は13日、ウクライナの安全保証に関する草案を公表した。ウクライナは、欧州連合（EU）加盟国、米国、英国、オーストラリア、トルコを保証国として提案している。 2022年9月13日, Sputnik 日本
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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草案では「安全保障は肯定的かつ明確に要約されていなければならない。それらは保証国グループがウクライナとともに行った一連のコミットメントの概要を示す」と指摘されている。
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ウクライナ, 米国, 欧州
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ウクライナ、同国への安全保障提供に関する草案を公表 非軍事保証国として日本を提案
2022年9月13日, 20:58
(更新:
2022年9月13日, 21:00
)
© 写真 : Facebook account of Office of the President of Ukraine
ウクライナ大統領府
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ウクライナ大統領府は13日、ウクライナの安全保証に関する草案を公表した。ウクライナは、欧州連合（EU）加盟国、米国、英国、オーストラリア、トルコを保証国として提案している。
草案
では「安全保障は肯定的かつ明確に要約されていなければならない。それらは保証国グループがウクライナとともに行った一連のコミットメントの概要を示す」と指摘されている。
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