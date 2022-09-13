https://sputniknews.jp/20220913/12899734.html
立民「次の内閣」を初設置 外務・安全保障相に玄葉氏
立民「次の内閣」を初設置 外務・安全保障相に玄葉氏
立憲民主党は13日の両院議員総会で、党の政策決定を担う「ネクストキャビネット（次の内閣）」を初めて設置し、13人のメンバーを公表した。 2022年9月13日, Sputnik 日本
2022-09-13T22:34+0900
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ネクスト外務・安全保障相に玄葉光一郎元外相を起用した。ネクスト首相に就いた泉健太代表は次の内閣の「初閣議」を開き、経済や安保政策などを固め、発信していく方針を確認した。泉氏は初閣議後、記者団に「政府と政策論戦を行っていく。政権担当能力があることを示す第一歩だ」と述べた。政府が年末に予定する外交・安保政策の長期指針「国家安全保障戦略」など安保関連3文書の改定について、玄葉氏が党の対案策定を担う考えを示した。(c)KYODONEWS
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立民「次の内閣」を初設置 外務・安全保障相に玄葉氏
立憲民主党は13日の両院議員総会で、党の政策決定を担う「ネクストキャビネット（次の内閣）」を初めて設置し、13人のメンバーを公表した。
ネクスト外務・安全保障相に玄葉光一郎元外相を起用した。ネクスト首相に就いた泉健太代表は次の内閣の「初閣議」を開き、経済や安保政策などを固め、発信していく方針を確認した。
泉氏は初閣議後、記者団に「政府と政策論戦を行っていく。政権担当能力があることを示す第一歩だ」と述べた。政府が年末に予定する外交・安保政策の長期指針「国家安全保障戦略」など安保関連3文書の改定について、玄葉氏が党の対案策定を担う考えを示した。