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第7回世界・伝統宗教指導者会議 カザフスタンで開催

第7回世界・伝統宗教指導者会議 カザフスタンで開催

カザフスタンの首都ヌルスルタンでは14日、第7回世界・伝統宗教指導者会議が開催され、ローマ教皇フランシスコをはじめ世界中の宗教指導者らが集まった。 2022年9月14日, Sputnik 日本

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7回目となる今年の会議のテーマは「ポストパンデミック期における人類の精神的および社会的発展への世界の宗教指導者の役割」。世界50カ国から100以上の代表団が参加している。

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