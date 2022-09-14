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第7回世界・伝統宗教指導者会議 カザフスタンで開催
第7回世界・伝統宗教指導者会議 カザフスタンで開催
カザフスタンの首都ヌルスルタンでは14日、第7回世界・伝統宗教指導者会議が開催され、ローマ教皇フランシスコをはじめ世界中の宗教指導者らが集まった。 2022年9月14日, Sputnik 日本
2022-09-14T21:31+0900
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7回目となる今年の会議のテーマは「ポストパンデミック期における人類の精神的および社会的発展への世界の宗教指導者の役割」。世界50カ国から100以上の代表団が参加している。
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第7回世界・伝統宗教指導者会議 カザフスタンで開催
カザフスタンの首都ヌルスルタンでは14日、第7回世界・伝統宗教指導者会議が開催され、ローマ教皇フランシスコをはじめ世界中の宗教指導者らが集まった。
7回目となる今年の会議のテーマは「ポストパンデミック期における人類の精神的および社会的発展への世界の宗教指導者の役割」。世界50カ国から100以上の代表団が参加している。
© Sputnik / Iliya Pitalev / メディアバンクへ移行
第7回世界・伝統宗教指導者会議で、会議の様子を撮影する参加者（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
第7回世界・伝統宗教指導者会議で、会議の様子を撮影する参加者（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
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第7回世界・伝統宗教指導者会議で演説するカザフスタンのカシム＝ジョマルト・トカエフ大統領（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
第7回世界・伝統宗教指導者会議で演説するカザフスタンのカシム＝ジョマルト・トカエフ大統領（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
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ロシア・ムフティー協会のラヴィル・ガイヌッティン会長（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
ロシア・ムフティー協会のラヴィル・ガイヌッティン会長（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
© AFP 2022 / Filippo Monteforte
ローマ教皇フランシスコと集合写真を撮る宗教指導者ら（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
ローマ教皇フランシスコと集合写真を撮る宗教指導者ら（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
© AFP 2022 / Vatican Media
モスクワ総主教の渉外局長・コルスンのアンソニー府主教と会談するローマ教皇フランシスコ（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
モスクワ総主教の渉外局長・コルスンのアンソニー府主教と会談するローマ教皇フランシスコ（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
© Sputnik / Press Service of the President of the Republic of Kazakhstan / メディアバンクへ移行
トカエフ大統領と会談するイスラエルのアシュケナージ首席ラビ（ユダヤ教の指導者）、ダビド・ラウ師（中央）とセファルディ首席ラビ、イツハク・ヨセフ師（右）（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
トカエフ大統領と会談するイスラエルのアシュケナージ首席ラビ（ユダヤ教の指導者）、ダビド・ラウ師（中央）とセファルディ首席ラビ、イツハク・ヨセフ師（右）（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
© AP Photo / Andrew Medichini
トカエフ大統領の演説に耳を傾けるローマ教皇フランシスコ（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
トカエフ大統領の演説に耳を傾けるローマ教皇フランシスコ（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
© Sputnik / Press Service of the President of the Republic of Kazakhstan / メディアバンクへ移行
第7回世界・伝統宗教指導者会議の様子（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
第7回世界・伝統宗教指導者会議の様子（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
© Sputnik / Ilya Pitalev / メディアバンクへ移行
ローマ教皇フランシスコと対面するアル＝アズハル・モスクの最高指導者、アフマド・アル・タイーブ師（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
ローマ教皇フランシスコと対面するアル＝アズハル・モスクの最高指導者、アフマド・アル・タイーブ師（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
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第7回世界・伝統宗教指導者会議に出席した参加者ら（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
第7回世界・伝統宗教指導者会議に出席した参加者ら（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
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第7回世界・伝統宗教指導者会議に出席したイスラエル・セファルディ首席ラビ、イツハク・ヨセフ師（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
第7回世界・伝統宗教指導者会議に出席したイスラエル・セファルディ首席ラビ、イツハク・ヨセフ師（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
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第7回世界・伝統宗教指導者会議に出席した参加者ら（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
第7回世界・伝統宗教指導者会議に出席した参加者ら（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
© Sputnik / Vladislav Vodnev / メディアバンクへ移行
第7回世界・伝統宗教指導者会議を取材する報道関係者ら（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
第7回世界・伝統宗教指導者会議を取材する報道関係者ら（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
© AFP 2022 / Filippo Monteforte
第7回世界・伝統宗教指導者会議で演説するローマ教皇フランシスコ（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
第7回世界・伝統宗教指導者会議で演説するローマ教皇フランシスコ（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
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第7回世界・伝統宗教指導者会議に出席した参加者ら（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）
第7回世界・伝統宗教指導者会議に出席した参加者ら（カザフスタン・ヌルスルタン、14日）