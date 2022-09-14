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バヌアツのイサンゲルでM 6.7の地震
バヌアツのイサンゲルでM 6.7の地震
米地質研究所の発表によると、日本時間20時4分頃、イサンゲルでマグニチュード6.7の地震が発生。 2022年9月14日, Sputnik 日本
2022-09-14T20:51+0900
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災害・事故・事件
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震源地はイサンゲル市から210キロ、震源の深さ143.3キロと推定されている。当局の発表ではこれによる人的、物的被害はでていない。関連ニュース
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バヌアツのイサンゲルでM 6.7の地震
2022年9月14日, 20:51
(更新:
2022年9月14日, 21:09
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米地質研究所の発表によると、日本時間20時4分頃、イサンゲルでマグニチュード6.7の地震が発生。
震源地はイサンゲル市から210キロ、震源の深さ143.3キロと推定されている。
当局の発表ではこれによる人的、物的被害はでていない。
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