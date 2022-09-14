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バヌアツのイサンゲルでM 6.7の地震

バヌアツのイサンゲルでM 6.7の地震

米地質研究所の発表によると、日本時間20時4分頃、イサンゲルでマグニチュード6.7の地震が発生。 2022年9月14日, Sputnik 日本

2022-09-14T20:51+0900

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地震

災害・事故・事件

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震源地はイサンゲル市から210キロ、震源の深さ143.3キロと推定されている。当局の発表ではこれによる人的、物的被害はでていない。関連ニュース

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