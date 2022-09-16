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沖縄・南西諸島に避難シェルター 政府検討、台湾有事を想定

沖縄・南西諸島に避難シェルター 政府検討、台湾有事を想定

... 2022年9月16日, Sputnik 日本

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中国の軍備拡大を踏まえ、自衛隊は台湾に近い南西諸島への部隊配備を拡大させている。このうち日本最西端にある与那国島は台湾から約１１０キロしか離れておらず、有事の際に戦闘に巻き込まれる懸念が根強いことが背景にありそうだ。(c)KYODONEWS

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