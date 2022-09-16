中国の通信最大手の高さ200メートル超の高層ビルで火災
2022年9月16日, 20:59 (更新: 2022年9月16日, 21:06)
© AFP 2022 / Handout/Anonymous 中国の通信最大手の高さ200メートル超の高層ビルで火災
© AFP 2022 / Handout/Anonymous
中国南部・湖南省の消防当局によると、同州長沙市にある中国の通信最大手、中国電信（チャイナテレコム）の高層ビルで大規模な火災が発生した。現在伝えられている情報によると、火災はビルの外側で発生したという。
消防当局によると、現地時間16日15時48分（日本時間16時48分）に火災の通報があった。現場には約300人の消防士と消防車など36台が到着した。
🇨🇳ネット上に長沙市の #中国 電信（#チャイナ・テレコム）のビルが燃え盛る様子を撮影した動画が拡散。ビルは出火後、わずか20分で全焼。建物内はサーバー用の燃料35トンが保管されていた。#火災 による犠牲者の数は数百人に達する恐れ。 pic.twitter.com/6kRXAhs4aK— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) September 16, 2022
中国中央電視台によると、ビルから黒煙があり、数十階が焼けた。火災はすでに鎮火しており、死傷者に関する情報は伝えられていない。
This afternoon, the building of China Telecom building in Changsha长沙caught fire, no casualties reported yet, stay safe everyone! 🙏 pic.twitter.com/QNnezk2Mxk— China in Pictures (@tongbingxue) September 16, 2022
ビルは2000年に建てられ、当時は市内で最も高いビルだった。高さは218メートルで、地上42階、地下2階建て。
🔥A massive fire engulfed a high-rise China Telecom office building in downtown Changsha, capital of China's southern province of Hunan, on Friday (Sep 16) afternoon, CCTV reported.— CN Wire (@Sino_Market) September 16, 2022
The fire has been put out, according to the latest report. pic.twitter.com/Ho5akzb5Rg