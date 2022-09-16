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中国の通信最大手の高さ200メートル超の高層ビルで火災
中国の通信最大手の高さ200メートル超の高層ビルで火災
中国南部・湖南省の消防当局によると、同州長沙市にある中国の通信最大手、中国電信（チャイナテレコム）の高層ビルで大規模な火災が発生した。現在伝えられている情報によると、火災はビルの外側で発生したという。 2022年9月16日, Sputnik 日本
2022-09-16T20:59+0900
2022-09-16T21:06+0900
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消防当局によると、現地時間16日15時48分（日本時間16時48分）に火災の通報があった。現場には約300人の消防士と消防車など36台が到着した。中国中央電視台によると、ビルから黒煙があり、数十階が焼けた。火災はすでに鎮火しており、死傷者に関する情報は伝えられていない。ビルは2000年に建てられ、当時は市内で最も高いビルだった。高さは218メートルで、地上42階、地下2階建て。
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中国の通信最大手の高さ200メートル超の高層ビルで火災

2022年9月16日, 20:59 (更新: 2022年9月16日, 21:06)
© AFP 2022 / Handout/Anonymous 中国の通信最大手の高さ200メートル超の高層ビルで火災
中国の通信最大手の高さ200メートル超の高層ビルで火災 - Sputnik 日本, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / Handout/Anonymous
中国南部・湖南省の消防当局によると、同州長沙市にある中国の通信最大手、中国電信（チャイナテレコム）の高層ビルで大規模な火災が発生した。現在伝えられている情報によると、火災はビルの外側で発生したという。
消防当局によると、現地時間16日15時48分（日本時間16時48分）に火災の通報があった。現場には約300人の消防士と消防車など36台が到着した。
中国中央電視台によると、ビルから黒煙があり、数十階が焼けた。火災はすでに鎮火しており、死傷者に関する情報は伝えられていない。
ビルは2000年に建てられ、当時は市内で最も高いビルだった。高さは218メートルで、地上42階、地下2階建て。
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