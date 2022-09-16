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ウクライナにHIMARSのミサイル、対ドローン兵器を供与＝米国防総省

ウクライナにHIMARSのミサイル、対ドローン兵器を供与＝米国防総省

米国政府が発表した6億ドルの新たな軍事支援策には高機動ロケット砲システム「HIMARS」のミサイルに加え、榴弾、対榴弾砲レーダー、対ドローン兵器が含まれる。米国防総省が発表した。 2022年9月16日, Sputnik 日本

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米国は榴弾3万6千発に加え、高機動ミサイル1千発、重兵器輸送用のトラック4台、トレーラー8台、対ドローン兵器、地雷撤去用の装備を供与する。これらの兵器は総額6億ドルに達する見通し。これにより米国がウクライナに行う軍事支援の額は151億ドル（約2兆1640億円）に達する。関連ニュース

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