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ウクライナにHIMARSのミサイル、対ドローン兵器を供与＝米国防総省
ウクライナにHIMARSのミサイル、対ドローン兵器を供与＝米国防総省
米国政府が発表した6億ドルの新たな軍事支援策には高機動ロケット砲システム「HIMARS」のミサイルに加え、榴弾、対榴弾砲レーダー、対ドローン兵器が含まれる。米国防総省が発表した。 2022年9月16日, Sputnik 日本
2022-09-16T12:30+0900
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米国は榴弾3万6千発に加え、高機動ミサイル1千発、重兵器輸送用のトラック4台、トレーラー8台、対ドローン兵器、地雷撤去用の装備を供与する。これらの兵器は総額6億ドルに達する見通し。これにより米国がウクライナに行う軍事支援の額は151億ドル（約2兆1640億円）に達する。関連ニュース
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ウクライナにHIMARSのミサイル、対ドローン兵器を供与＝米国防総省

2022年9月16日, 12:30
CC BY 2.0 / DVIDSHUB / Sgt. Christopher GaylordウクライナにHIMARSのミサイル、対ドローン兵器を供与＝米国防総省
ウクライナにHIMARSのミサイル、対ドローン兵器を供与＝米国防総省 - Sputnik 日本, 1920, 16.09.2022
CC BY 2.0 / DVIDSHUB / Sgt. Christopher Gaylord
米国政府が発表した6億ドルの新たな軍事支援策には高機動ロケット砲システム「HIMARS」のミサイルに加え、榴弾、対榴弾砲レーダー、対ドローン兵器が含まれる。米国防総省が発表した。
米国は榴弾3万6千発に加え、高機動ミサイル1千発、重兵器輸送用のトラック4台、トレーラー8台、対ドローン兵器、地雷撤去用の装備を供与する。これらの兵器は総額6億ドルに達する見通し。
これにより米国がウクライナに行う軍事支援の額は151億ドル（約2兆1640億円）に達する。
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