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天皇皇后両陛下が英国に到着 エリザベス女王の国葬参列で

天皇皇后両陛下が英国に到着 エリザベス女王の国葬参列で

エリザベス女王の国葬に参列するため17日に日本を出発した天皇皇后両陛下は、現地時間の17日夕方、英国に到着された。日本の各メディアが報じた。 2022年9月18日, Sputnik 日本

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NHKの報道によると、両陛下を乗せた政府専用機は、現地時間17日午後6時20分、ロンドン郊外のスタンステッド空港に到着した。現地では19日午前11時からロンドンのウェストミンスター寺院で行われるエリザベス女王の国葬に参列し、その日の夜に現地を出発される。帰国は日本時間20日午後になる予定。英メディアが外交当局者の話を元に報じたところによると、国葬には200近くの国や地域から合わせておよそ500人の王族や要人が参列する。関連ニュース

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