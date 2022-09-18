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野田元首相、参列は「人生観」 安倍元首相の国葬巡り

野田元首相、参列は「人生観」 安倍元首相の国葬巡り

立憲民主党の野田佳彦元首相は１８日放送のＢＳテレ東番組で、安倍晋三元首相の国葬に参列する意向を表明した。「元首相が元首相の葬儀に出ないというのは、私の人生観から外れる。『長い間ご苦労さまでした』と花を手向けてお別れをしたい」と述べた。 2022年9月18日, Sputnik 日本

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安倍晋三元首相襲撃事件

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立民は党執行役員の欠席を決めたが、最高顧問の野田氏は該当せず、泉健太代表は参列を容認する考えを示している。野田氏は、国葬を実施するとの岸田文雄首相の判断に「拙速で、独善的に決めてしまった」と述べ、国会の関与がなく政府の説明が不十分と批判。安倍氏への評価は今後、冷静に検証していくべきだと指摘した。番組は１６日に収録された。(c)KYODONEWS

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