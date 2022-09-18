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- Sputnik 日本, 1920, 08.07.2022
安倍晋三元首相襲撃事件
7月8日午前11時半ごろ、奈良県奈良市の近鉄大和西大寺駅近くで演説を行っていた安倍晋三元首相（67）が男に銃で撃たれ、血を流して倒れた。
https://sputniknews.jp/20220918/12975974.html
野田元首相、参列は「人生観」　安倍元首相の国葬巡り
野田元首相、参列は「人生観」　安倍元首相の国葬巡り
立憲民主党の野田佳彦元首相は１８日放送のＢＳテレ東番組で、安倍晋三元首相の国葬に参列する意向を表明した。「元首相が元首相の葬儀に出ないというのは、私の人生観から外れる。『長い間ご苦労さまでした』と花を手向けてお別れをしたい」と述べた。 2022年9月18日, Sputnik 日本
2022-09-18T13:04+0900
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安倍晋三元首相襲撃事件
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安倍晋三
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立民は党執行役員の欠席を決めたが、最高顧問の野田氏は該当せず、泉健太代表は参列を容認する考えを示している。野田氏は、国葬を実施するとの岸田文雄首相の判断に「拙速で、独善的に決めてしまった」と述べ、国会の関与がなく政府の説明が不十分と批判。安倍氏への評価は今後、冷静に検証していくべきだと指摘した。番組は１６日に収録された。(c)KYODONEWS
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野田元首相、参列は「人生観」　安倍元首相の国葬巡り

2022年9月18日, 13:04
© AFP 2022 / Tadayuki Yoshikawa野田元首相、参列は「人生観」　安倍元首相の国葬巡り
野田元首相、参列は「人生観」　安倍元首相の国葬巡り - Sputnik 日本, 1920, 18.09.2022
© AFP 2022 / Tadayuki Yoshikawa
立憲民主党の野田佳彦元首相は１８日放送のＢＳテレ東番組で、安倍晋三元首相の国葬に参列する意向を表明した。「元首相が元首相の葬儀に出ないというのは、私の人生観から外れる。『長い間ご苦労さまでした』と花を手向けてお別れをしたい」と述べた。
立民は党執行役員の欠席を決めたが、最高顧問の野田氏は該当せず、泉健太代表は参列を容認する考えを示している。
野田氏は、国葬を実施するとの岸田文雄首相の判断に「拙速で、独善的に決めてしまった」と述べ、国会の関与がなく政府の説明が不十分と批判。安倍氏への評価は今後、冷静に検証していくべきだと指摘した。番組は１６日に収録された。
(c)KYODONEWS
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