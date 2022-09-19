https://sputniknews.jp/20220919/---12990979.html
日韓外相、ニューヨークで会談へ 元徴用工問題巡り議論
日韓外相、ニューヨークで会談へ 元徴用工問題巡り議論
林芳正外相が米ニューヨークで19日（日本時間20日）、韓国の朴振外相と会談することが分かった。日本政府関係者が19日明らかにした。懸案の元徴用工問題について議論する。 2022年9月19日, Sputnik 日本
2022-09-19T20:35+0900
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国連
日韓関係
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日韓関係を巡っては、ニューヨークでの国連総会に合わせて岸田文雄首相と尹錫悦大統領の対話が実現するかどうかが焦点となっており、外相間で意見調整する可能性もある。首相と尹氏は6月に訪問先のスペインで初めて対面し、短時間会話している。韓国側は今月15日、国連総会の機会に日韓首脳が会談することで合意したと発表。一方、日本側は元徴用工問題の解決が見えない中での正式会談に慎重な立場をとっている。(c)KYODONEWS
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日韓外相、ニューヨークで会談へ 元徴用工問題巡り議論
林芳正外相が米ニューヨークで19日（日本時間20日）、韓国の朴振外相と会談することが分かった。日本政府関係者が19日明らかにした。懸案の元徴用工問題について議論する。
日韓関係を巡っては、ニューヨークでの国連総会に合わせて岸田文雄首相と尹錫悦大統領の対話が実現するかどうかが焦点となっており、外相間で意見調整する可能性もある。
首相と尹氏は6月に訪問先のスペインで初めて対面し、短時間会話している。韓国側は今月15日、国連総会の機会に日韓首脳が会談することで合意したと発表。一方、日本側は元徴用工問題の解決が見えない中での正式会談に慎重な立場をとっている。