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米国　熱帯低気圧「フィオナ」でプエルトリコに非常事態を宣言
米国　熱帯低気圧「フィオナ」でプエルトリコに非常事態を宣言
ジョー・バイデン米大統領は、熱帯低気圧「フィオナ」に関してプエルトリコに非常事態を宣言した。米政府が18日に声明で発表した。 2022年9月19日, Sputnik 日本
2022-09-19T00:30+0900
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ジョー・バイデン
米国
災害・事故・事件
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その声明では、「ジョー・バイデン大統領は、熱帯低気圧『フィオナ』に関してプエルトリコに緊急事態を宣言し、連邦政府に支援策を講じるように命じた」と記されている。声明によると、プエルトリコでは、災害の影響に対処するための設備や必要な資源が提供されるという。
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ジョー・バイデン, 米国, 災害・事故・事件
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米国　熱帯低気圧「フィオナ」でプエルトリコに非常事態を宣言

2022年9月19日, 00:30
© Sputnik / Stringer / メディアバンクへ移行ジョー・バイデン米大統領
ジョー・バイデン米大統領 - Sputnik 日本, 1920, 19.09.2022
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ジョー・バイデン米大統領は、熱帯低気圧「フィオナ」に関してプエルトリコに非常事態を宣言した。米政府が18日に声明で発表した。
その声明では、「ジョー・バイデン大統領は、熱帯低気圧『フィオナ』に関してプエルトリコに緊急事態を宣言し、連邦政府に支援策を講じるように命じた」と記されている。
台風 - Sputnik 日本, 1920, 18.09.2022
日本　大型で強い台風14号　九州に上陸　鹿児島県と宮崎県では特別警報
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声明によると、プエルトリコでは、災害の影響に対処するための設備や必要な資源が提供されるという。
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