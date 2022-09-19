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「過去最強クラス」の台風14号 日本各地に被害もたらす

「過去最強クラス」の台風14号 日本各地に被害もたらす

大型で強い台風14号「NANMADOL（ナンマドル）」は18日、日本の九州地方に上陸。猛烈な風が吹き荒れ大雨となり、各地に大きな被害をもたらした。 2022年9月19日, Sputnik 日本

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上陸時の中心気圧は935ヘクトパスカル。2000年以降最も低い気圧の極めて強い台風となり、九州地方はこれまでに経験したことのないような強風と大雨に襲われた。19日午前11時（日本時間）時点で、日本全国で少なくとも1人が死亡、55人が負傷したという。

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