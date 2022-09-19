「過去最強クラス」の台風14号 日本各地に被害もたらす
大型で強い台風14号「NANMADOL（ナンマドル）」は18日、日本の九州地方に上陸。猛烈な風が吹き荒れ大雨となり、各地に大きな被害をもたらした。
上陸時の中心気圧は935ヘクトパスカル。2000年以降最も低い気圧の極めて強い台風となり、九州地方はこれまでに経験したことのないような強風と大雨に襲われた。
19日午前11時（日本時間）時点で、日本全国で少なくとも1人が死亡、55人が負傷したという。
© AFP 2022 / Philip Fong
大雨の中、ビニールシートをかぶせて台車を押す作業員（東京都台東区、18日）
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大雨の中、ビニールシートをかぶせて台車を押す作業員（東京都台東区、18日）
© AFP 2022 / Yuichi Yamazaki
台風の影響で高波が打ち寄せる海岸（熊本県水俣市、18日）
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台風の影響で高波が打ち寄せる海岸（熊本県水俣市、18日）
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倒木のそばを走る自動車（鹿児島県出水市、18日）
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倒木のそばを走る自動車（鹿児島県出水市、18日）
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大雨の中、傘をさして街を歩く男性（東京都台東区、18日）
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大雨の中、傘をさして街を歩く男性（東京都台東区、18日）
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台風の影響で荒れる川内川（鹿児島県伊佐市、18日）
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台風の影響で荒れる川内川（鹿児島県伊佐市、18日）
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強風で倒れた自転車（鹿児島県出水市、18日）
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強風で倒れた自転車（鹿児島県出水市、18日）
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漁港に係留される漁船（熊本県水俣市、18日）
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漁港に係留される漁船（熊本県水俣市、18日）
© AFP 2022 / Yuichi Yamazaki
強風で倒れた木（鹿児島県出水市、18日）
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強風で倒れた木（鹿児島県出水市、18日）