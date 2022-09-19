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台湾 M5.7の地震が発生
台湾 M5.7の地震が発生
台湾東海岸で19日、10時7分（日本時間11時7分）にマグニチュード5.7の地震が発生した。台湾の地震センターが発表した。 2022年9月19日, Sputnik 日本
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震源地は花蓮県で、震源の深さは10キロ。この地震の被害に関する情報はまだない。ここ数日、台湾の東海岸で数回の揺れが記録されている。9月18日、マグニチュード7.2の地震が発生し、1人が死亡し、142人が負傷した。
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台湾 M5.7の地震が発生
2022年9月19日, 11:46 (更新: 2022年9月19日, 11:52)
台湾東海岸で19日、10時7分（日本時間11時7分）にマグニチュード5.7の地震が発生した。台湾の地震センターが発表した。
ここ数日、台湾の東海岸で数回の揺れが記録されている。9月18日、マグニチュード7.2
の地震が発生し、1人が死亡し、142人が負傷
した。