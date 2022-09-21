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シリアでコレラが流行、23人死亡
シリアでコレラが流行、23人死亡
シリアではコレラが発生し、感染者は250人を超え、そのうち23人の死亡が確認された。現地のラジオ局Sham FMが保健省の発表を引用して報じた。 2022年9月21日, Sputnik 日本
2022-09-21T08:27+0900
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検査キットによ253人の感染が確認された。そのうち死者は23人に達している。死者のうち20人はアレッポ県に集中している。保健省によると、感染が最も激しいのがアレッポ県で、県内では180人から陽性反応が確認された。1週間前の段階でシリア保健省は感染者が53人、死者が7人と発表していた。関連ニュース
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シリアでコレラが流行、23人死亡

2022年9月21日, 08:27
© AFP 2022 / Amer Almohibanyシリアでコレラが流行、23人死亡
シリアでコレラが流行、23人死亡 - Sputnik 日本, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022 / Amer Almohibany
シリアではコレラが発生し、感染者は250人を超え、そのうち23人の死亡が確認された。現地のラジオ局Sham FMが保健省の発表を引用して報じた。
検査キットによ253人の感染が確認された。そのうち死者は23人に達している。死者のうち20人はアレッポ県に集中している。
保健省によると、感染が最も激しいのがアレッポ県で、県内では180人から陽性反応が確認された。1週間前の段階でシリア保健省は感染者が53人、死者が7人と発表していた。
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