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シリアでコレラが流行、23人死亡

シリアでコレラが流行、23人死亡

シリアではコレラが発生し、感染者は250人を超え、そのうち23人の死亡が確認された。現地のラジオ局Sham FMが保健省の発表を引用して報じた。 2022年9月21日, Sputnik 日本

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検査キットによ253人の感染が確認された。そのうち死者は23人に達している。死者のうち20人はアレッポ県に集中している。保健省によると、感染が最も激しいのがアレッポ県で、県内では180人から陽性反応が確認された。1週間前の段階でシリア保健省は感染者が53人、死者が7人と発表していた。関連ニュース

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