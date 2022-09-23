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岸田首相講演のポイント ＮＩＳＡ恒久化、ジョブ型雇用
岸田首相講演のポイント ＮＩＳＡ恒久化、ジョブ型雇用
米ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）での岸田文雄首相の講演のポイントは次の通り。 2022年9月23日, Sputnik 日本
2022-09-23T08:05+0900
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一、資産所得倍増実現へ、少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）を恒久化。一、日本経済は力強く成長を続けるとして、日本への投資を呼びかけ。一、スタートアップ（新興企業）の育成に注力。新興企業への投資の税優遇やストックオプション（自社株購入権）税制を拡充。一、「ジョブ型」雇用への改革や労働移動の円滑化を例示し、人的資本に係る開示ルールを整備すると強調。（ニューヨーク共同）(c)KYODONEWS
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岸田首相講演のポイント ＮＩＳＡ恒久化、ジョブ型雇用
米ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）での岸田文雄首相の講演のポイントは次の通り。
一、資産所得倍増実現へ、少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）を恒久化。
一、日本経済は力強く成長を続けるとして、日本への投資を呼びかけ。
一、スタートアップ（新興企業）の育成に注力。新興企業への投資の税優遇やストックオプション（自社株購入権）税制を拡充。
一、「ジョブ型」雇用への改革や労働移動の円滑化を例示し、人的資本に係る開示ルールを整備すると強調。