https://sputniknews.jp/20220923/13046963.html

岸田首相講演のポイント ＮＩＳＡ恒久化、ジョブ型雇用

岸田首相講演のポイント ＮＩＳＡ恒久化、ジョブ型雇用

米ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）での岸田文雄首相の講演のポイントは次の通り。 2022年9月23日, Sputnik 日本

2022-09-23T08:05+0900

2022-09-23T08:05+0900

2022-09-23T08:05+0900

国内

経済

岸田文雄

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/08/17/12607950_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4a570047f55c2630143d778935f270fc.jpg

一、資産所得倍増実現へ、少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）を恒久化。一、日本経済は力強く成長を続けるとして、日本への投資を呼びかけ。一、スタートアップ（新興企業）の育成に注力。新興企業への投資の税優遇やストックオプション（自社株購入権）税制を拡充。一、「ジョブ型」雇用への改革や労働移動の円滑化を例示し、人的資本に係る開示ルールを整備すると強調。（ニューヨーク共同）(c)KYODONEWS

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

国内, 経済, 岸田文雄