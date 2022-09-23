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全国旅行割１０月１１日開始 観光振興へイベント割引も

全国旅行割１０月１１日開始 観光振興へイベント割引も

【ニューヨーク共同】岸田文雄首相は２２日午前（日本時間夜）、「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」に代わる観光支援策「全国旅行割」を１０月１１日から始めると表明した。イベントに適用する割引事業も同日から実施する。１日当たりの入国者数上限を撤廃し、短期滞在ビザの取得免除や個人旅行の受け入れも解禁する。 2022年9月23日, Sputnik 日本

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岸田首相は「多くの方に活用してもらい、新型コロナウイルス禍で苦しんできた旅行業やエンタメ業などを支援したい」と強調した。関係者によると、観光支援策は「全国旅行支援」という名称で検討してきたが、調整の結果、名称を変える。(c)KYODONEWS

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