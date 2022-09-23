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ロシア編入問う住民投票 各地域で住民らが列をなす
ロシア編入問う住民投票 各地域で住民らが列をなす
ドンバス地域のドネツク及びルガンスク人民共和国と、南部ヘルソン州、ザポリージャ（ザポロジエ）州で23日、ロシアへの編入問う住民投票が開始された。各地域に設置された投票所には、投票を希望する多くの住民が集まり、列を作った。 2022年9月23日, Sputnik 日本
2022-09-23T20:06+0900
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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投票はロシア・極東のアムール州や、モスクワに開設されたドネツク人民共和国大使館でも行われた。投票期間は27日まで。
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ロシア編入問う住民投票 各地域で住民らが列をなす
ドンバス地域のドネツク及びルガンスク人民共和国と、南部ヘルソン州、ザポリージャ（ザポロジエ）州で23日、ロシアへの編入問う住民投票が開始された。各地域に設置された投票所には、投票を希望する多くの住民が集まり、列を作った。
投票はロシア・極東のアムール州や、モスクワに開設されたドネツク人民共和国大使館でも行われた。
投票所に並ぶ住民（ザポリージャ州・メリトポリ、23日）
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投票用紙を投函する民兵の兵士（ルガンスク人民共和国・ルガンスク、23日）
投票用紙を投函する民兵の兵士（ルガンスク人民共和国・ルガンスク、23日）
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投票用紙を受け取る民兵の兵士（ルガンスク人民共和国・ルガンスク、23日）
投票用紙を受け取る民兵の兵士（ルガンスク人民共和国・ルガンスク、23日）
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在モスクワ・ドネツク人民共和国大使館に設置された投票所で投票する人々（ロシア・モスクワ、23日）
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投票用紙が入った投票箱（ロシア・モスクワ、23日）
投票用紙が入った投票箱（ロシア・モスクワ、23日）
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在モスクワ・ドネツク人民共和国大使館で住民投票に臨むオリガ・マケーエワ大使（ロシア・モスクワ、23日）
在モスクワ・ドネツク人民共和国大使館で住民投票に臨むオリガ・マケーエワ大使（ロシア・モスクワ、23日）
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ウクライナのパスポートと投票用紙（ザポリージャ州・メリトポリ、23日）
ウクライナのパスポートと投票用紙（ザポリージャ州・メリトポリ、23日）
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住民投票に投票する女性（ザポリージャ州・メリトポリ、23日）
住民投票に投票する女性（ザポリージャ州・メリトポリ、23日）
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在モスクワ・ドネツク人民共和国大使館で行われた住民投票（ロシア・モスクワ、23日）
在モスクワ・ドネツク人民共和国大使館で行われた住民投票（ロシア・モスクワ、23日）
投票所に並ぶ住民（ザポリージャ州・メリトポリ、23日）
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在モスクワ・ドネツク人民共和国大使館で行われた住民投票（ロシア・モスクワ、23日）
在モスクワ・ドネツク人民共和国大使館で行われた住民投票（ロシア・モスクワ、23日）
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在宅投票に赴く投票管理委員の委員ら（ドネツク人民共和国・ドネツク、23日）
在宅投票に赴く投票管理委員の委員ら（ドネツク人民共和国・ドネツク、23日）
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自宅で住民投票に投票する女性（ドネツク人民共和国・ドネツク、23日）
自宅で住民投票に投票する女性（ドネツク人民共和国・ドネツク、23日）
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住民投票が行われる投票所（ロシア・ベロゴルスク、23日）
住民投票が行われる投票所（ロシア・ベロゴルスク、23日）