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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20220923/13057764.html
ロシア編入問う住民投票　各地域で住民らが列をなす
ロシア編入問う住民投票　各地域で住民らが列をなす
ドンバス地域のドネツク及びルガンスク人民共和国と、南部ヘルソン州、ザポリージャ（ザポロジエ）州で23日、ロシアへの編入問う住民投票が開始された。各地域に設置された投票所には、投票を希望する多くの住民が集まり、列を作った。 2022年9月23日, Sputnik 日本
2022-09-23T20:06+0900
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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投票はロシア・極東のアムール州や、モスクワに開設されたドネツク人民共和国大使館でも行われた。投票期間は27日まで。
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ロシア編入問う住民投票　各地域で住民らが列をなす

2022年9月23日, 20:06
ドンバス地域のドネツク及びルガンスク人民共和国と、南部ヘルソン州、ザポリージャ（ザポロジエ）州で23日、ロシアへの編入問う住民投票が開始された。各地域に設置された投票所には、投票を希望する多くの住民が集まり、列を作った。
投票はロシア・極東のアムール州や、モスクワに開設されたドネツク人民共和国大使館でも行われた。
投票期間は27日まで。
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投票所に並ぶ住民（ザポリージャ州・メリトポリ、23日）

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投票用紙を投函する民兵の兵士（ルガンスク人民共和国・ルガンスク、23日）

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投票用紙を受け取る民兵の兵士（ルガンスク人民共和国・ルガンスク、23日）

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在モスクワ・ドネツク人民共和国大使館に設置された投票所で投票する人々（ロシア・モスクワ、23日）

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投票用紙が入った投票箱（ロシア・モスクワ、23日）

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在モスクワ・ドネツク人民共和国大使館で住民投票に臨むオリガ・マケーエワ大使（ロシア・モスクワ、23日）

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在モスクワ・ドネツク人民共和国大使館で住民投票に臨むオリガ・マケーエワ大使（ロシア・モスクワ、23日）

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ウクライナのパスポートと投票用紙（ザポリージャ州・メリトポリ、23日）

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住民投票に投票する女性（ザポリージャ州・メリトポリ、23日）

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在モスクワ・ドネツク人民共和国大使館で行われた住民投票（ロシア・モスクワ、23日）

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在モスクワ・ドネツク人民共和国大使館で行われた住民投票（ロシア・モスクワ、23日）

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在宅投票に赴く投票管理委員の委員ら（ドネツク人民共和国・ドネツク、23日）

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自宅で住民投票に投票する女性（ドネツク人民共和国・ドネツク、23日）

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自宅で住民投票に投票する女性（ドネツク人民共和国・ドネツク、23日）

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住民投票が行われる投票所（ロシア・ベロゴルスク、23日）

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