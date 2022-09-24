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米国務長官、ロシアを支援した場合の結果について中国に警告
米国務長官、ロシアを支援した場合の結果について中国に警告
アントニー・ブリンケン米国務長官は中国の王毅外相と会談した中で、中国側がロシアを支援した場合の結果について警告した。米国務省が発表した。 2022年9月24日, Sputnik 日本
2022-09-24T09:28+0900
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ブリンケン国務長官はウクライナにおけるロシアの軍事作戦を改めて非難し、中国がロシアを支援した場合の結果について再び警告した。また長官は、共通の利益がある分野においては、中国との協力関係に前向きである点を伝えた。関連ニュース
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米国務長官、ロシアを支援した場合の結果について中国に警告
アントニー・ブリンケン米国務長官は中国の王毅外相と会談した中で、中国側がロシアを支援した場合の結果について警告した。米国務省が発表した。
ブリンケン国務長官はウクライナにおけるロシアの軍事作戦を改めて非難し、中国がロシアを支援した場合の結果について再び警告した。
また長官は、共通の利益がある分野においては、中国との協力関係に前向きである点を伝えた。