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首相の「弔問外交」日程発表 国葬に伴い３０人超と相次ぎ会談
首相の「弔問外交」日程発表 国葬に伴い３０人超と相次ぎ会談
政府は２５日、安倍晋三元首相の国葬に伴う岸田文雄首相と外国要人らとの会談日程を発表した。２６～２８日にかけて、ハリス米副大統領ら３０人を超える海外要人と相次ぎ会談。「弔問外交」を通じ、安倍氏の外交的遺産を継ぐ意思を示す考えだ。 2022年9月26日, Sputnik 日本
2022-09-26T07:55+0900
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２６日の予定は、ハリス氏のほか、ベトナムのグエン・スアン・フック国家主席ら。２７日は国葬に先立ち、欧州連合（ＥＵ）のミシェル大統領、フランスのサルコジ元大統領と協議する。国葬翌日の２８日は韓国の韓悳洙首相と会談。モロッコ、カンボジア、スリランカ、モンゴル、モルドバの首脳らと続けて面会する。(c)KYODONEWS
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首相の「弔問外交」日程発表 国葬に伴い３０人超と相次ぎ会談
政府は２５日、安倍晋三元首相の国葬に伴う岸田文雄首相と外国要人らとの会談日程を発表した。２６～２８日にかけて、ハリス米副大統領ら３０人を超える海外要人と相次ぎ会談。「弔問外交」を通じ、安倍氏の外交的遺産を継ぐ意思を示す考えだ。
２６日の予定は、ハリス氏のほか、ベトナムのグエン・スアン・フック国家主席ら。２７日は国葬に先立ち、欧州連合（ＥＵ）のミシェル大統領、フランスのサルコジ元大統領と協議する。国葬翌日の２８日は韓国の韓悳洙首相と会談。モロッコ、カンボジア、スリランカ、モンゴル、モルドバの首脳らと続けて面会する。