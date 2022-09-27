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- Sputnik 日本, 1920, 08.07.2022
安倍晋三元首相襲撃事件
7月8日午前11時半ごろ、奈良県奈良市の近鉄大和西大寺駅近くで演説を行っていた安倍晋三元首相（67）が男に銃で撃たれ、血を流して倒れた。
https://sputniknews.jp/20220927/13103778.html
安倍晋三元首相の国葬
安倍晋三元首相の国葬
日本では27日、7月に銃撃事件で亡くなった安倍晋三元首相の国葬が行われた。 2022年9月27日, Sputnik 日本
2022-09-27T21:02+0900
2022-09-27T21:44+0900
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安倍晋三元首相襲撃事件
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安倍氏の家族葬は死後4日目に行われ、荼毘に付された。27日、安倍首相の遺骨は東京の日本武道館に運ばれ、国葬が執り行われた。式典では、岸田文雄首相と菅義偉前首相が追悼の辞を述べた。岸田首相は、安倍氏の死とその状況について、哀悼の意を表した。国葬には、米国のカマラ・ハリス副大統領、インドのナレンドラ・モディ首相、国際オリンピック委員会のトーマス・バッハ会長、英国のテリーザ・メイ元首相など、700人を超える外国からの参列者が出席した。この式典には秋篠宮殿下をはじめ、皇族7人が参列された。
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マルチメディア, 安倍晋三, фото, 政治
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安倍晋三元首相の国葬

2022年9月27日, 21:02 (更新: 2022年9月27日, 21:44)
日本では27日、7月に銃撃事件で亡くなった安倍晋三元首相の国葬が行われた。
安倍氏の家族葬は死後4日目に行われ、荼毘に付された。27日、安倍首相の遺骨は東京の日本武道館に運ばれ、国葬が執り行われた。式典では、岸田文雄首相と菅義偉前首相が追悼の辞を述べた。岸田首相は、安倍氏の死とその状況について、哀悼の意を表した。
国葬には、米国のカマラ・ハリス副大統領、インドのナレンドラ・モディ首相、国際オリンピック委員会のトーマス・バッハ会長、英国のテリーザ・メイ元首相など、700人を超える外国からの参列者が出席した。この式典には秋篠宮殿下をはじめ、皇族7人が参列された。
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東京で行われた安倍晋三元首相の国葬

東京で行われた安倍晋三元首相の国葬 - Sputnik 日本
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東京で行われた安倍晋三元首相の国葬

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安倍晋三元首相の国葬　自衛隊による弔砲が響く

安倍晋三元首相の国葬　自衛隊による弔砲が響く - Sputnik 日本
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安倍晋三元首相の国葬　自衛隊による弔砲が響く

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安倍元首相の国葬　東京では交通規制が行われる

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安倍元首相の国葬　東京では交通規制が行われる

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国葬開始前　安倍元首相のポートレートを手にする女性

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国葬開始前　安倍元首相のポートレートを手にする女性

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国歌斉唱　安倍元首相の国葬の参列者

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国歌斉唱　安倍元首相の国葬の参列者

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安倍元首相の国葬に参列したカマラ・ハリス米副大統領

安倍元首相の国葬に参列したカマラ・ハリス米副大統領 - Sputnik 日本
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安倍元首相の国葬に参列したカマラ・ハリス米副大統領

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安倍元首相の国葬に参列したベトナムのグエン・スアン・フック国家主席

安倍元首相の国葬に参列したベトナムのグエン・スアン・フック国家主席 - Sputnik 日本
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安倍元首相の国葬に参列したベトナムのグエン・スアン・フック国家主席

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安倍晋三元首相の国葬に参列した皇族の皆さま

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国葬で遺骨を持つ安倍元首相の昭恵夫人

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国葬で遺骨を持つ安倍元首相の昭恵夫人

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安倍晋三元首相の国葬

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安倍晋三元首相の国葬

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