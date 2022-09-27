安倍晋三元首相の国葬
2022年9月27日, 21:02 (更新: 2022年9月27日, 21:44)
日本では27日、7月に銃撃事件で亡くなった安倍晋三元首相の国葬が行われた。
安倍氏の家族葬は死後4日目に行われ、荼毘に付された。27日、安倍首相の遺骨は東京の日本武道館に運ばれ、国葬が執り行われた。式典では、岸田文雄首相と菅義偉前首相が追悼の辞を述べた。岸田首相は、安倍氏の死とその状況について、哀悼の意を表した。
国葬には、米国のカマラ・ハリス副大統領、インドのナレンドラ・モディ首相、国際オリンピック委員会のトーマス・バッハ会長、英国のテリーザ・メイ元首相など、700人を超える外国からの参列者が出席した。この式典には秋篠宮殿下をはじめ、皇族7人が参列された。
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東京で行われた安倍晋三元首相の国葬
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東京で行われた安倍晋三元首相の国葬
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安倍晋三元首相の国葬 自衛隊による弔砲が響く
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安倍晋三元首相の国葬 自衛隊による弔砲が響く
© AFP 2022 / Toshifumi Kitamura
安倍元首相の国葬 東京では交通規制が行われる
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安倍元首相の国葬 東京では交通規制が行われる
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国葬開始前 安倍元首相のポートレートを手にする女性
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国葬開始前 安倍元首相のポートレートを手にする女性
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国歌斉唱 安倍元首相の国葬の参列者
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国歌斉唱 安倍元首相の国葬の参列者
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安倍元首相の国葬に参列したカマラ・ハリス米副大統領
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安倍元首相の国葬に参列したカマラ・ハリス米副大統領
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安倍元首相の国葬に参列したベトナムのグエン・スアン・フック国家主席
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安倍元首相の国葬に参列したベトナムのグエン・スアン・フック国家主席
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安倍晋三元首相の国葬に参列した皇族の皆さま
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安倍晋三元首相の国葬に参列した皇族の皆さま
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国葬で遺骨を持つ安倍元首相の昭恵夫人
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国葬で遺骨を持つ安倍元首相の昭恵夫人
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安倍晋三元首相の国葬
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安倍晋三元首相の国葬