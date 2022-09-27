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元CIAのスノーデン氏にロシア国籍 プーチン大統領が署名
元CIAのスノーデン氏にロシア国籍 プーチン大統領が署名
元米中央情報局（CIA）職員のエドワード・スノーデン氏がロシア国籍を取得した。26日に公表された、プーチン大統領が署名した大統領令で明らかになった。 2022年9月27日, Sputnik 日本
2022-09-27T01:05+0900
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2022-09-27T02:24+0900
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大統領令には次のように記されている。ロシア大統領府のペスコフ報道官によると、国籍付与はスノーデン氏自身の請願によるもの。一方、スノーデン氏の弁護士によると、スノーデン氏は先日発表された部分動員の対象には入っていないという。スノーデン氏は2013年、英米の諜報機関の機密情報を欧米メディアに引き渡し、アメリカ国家安全保障局による国際監視網の実態を暴いた。その後、米国に対抗する活動をしないことを条件に、ロシアはスノーデン氏の一時的な亡命を認めていた。関連ニュース
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エドワード・スノーデン, ロシア, 米国, 災害・事故・事件, 国際
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元CIAのスノーデン氏にロシア国籍 プーチン大統領が署名
2022年9月27日, 01:05 (更新: 2022年9月27日, 02:24)
元米中央情報局（CIA）職員のエドワード・スノーデン氏がロシア国籍を取得した。26日に公表された、プーチン大統領が署名した大統領令で明らかになった。
「ロシア連邦憲法第89条a項に基づき、次の者にロシア国籍を付与する：スノーデン・エドワード・ジョセフ、1983年6月21日、米国生まれ」
ロシア大統領府のペスコフ報道官によると、国籍付与はスノーデン氏自身の請願によるもの。
一方、スノーデン氏の弁護士によると、スノーデン氏は先日発表された部分動員の対象には入っていないという。
スノーデン氏は2013年、英米の諜報機関の機密情報を欧米メディアに引き渡し、アメリカ国家安全保障局による国際監視網の実態を暴いた。その後、米国に対抗する活動をしないことを条件に、ロシアはスノーデン氏の一時的な亡命を認めていた。