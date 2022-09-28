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愛知・東名高速で事故と車両火災、 2人死亡

愛知・東名高速で事故と車両火災、 2人死亡

28日未明から朝にかけて、愛知県の東名高速道路で複数のトラックが絡む事故や車両火災が相次いで起こり、合わせて2人が死亡した。事故の影響で、東名高速道路は一部の区間で通行止めが続いている。 2022年9月28日, Sputnik 日本

2022-09-28T11:54+0900

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28日午前2時すぎ、愛知県にある東名高速道路下り線の岡崎インターチェンジ近くで、大型トラック3台が絡む事故が起きた。警察によると、トラック2台が衝突し、別のトラックが玉突き事故を起こしたという。この事故で、最後に衝突したトラックの男性運転手が死亡したほか、他の2台のトラックを運転していた男性2人が軽いけがをした。また、28日午前5時半すぎには、愛知県の東名高速道路の豊田ジャンクション付近で3台のトラックが燃える車両火災が発生し、1人の死亡が確認されたほか、けが人も出ている。事故の影響で、東名高速道路は一部の区間で通行止めが続いている。関連ニュース

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