日本
https://sputniknews.jp/20221002/13165279.html
政府、サイバー防衛強化へ　積極的防御案は専守防衛に抵触も
政府、サイバー防衛強化へ　積極的防御案は専守防衛に抵触も
政府は、通信や電力といった重要インフラに対するサイバー攻撃への防衛態勢を抜本的に強化する方針を固めた。攻撃への探知力や攻撃元を特定する能力の向上を図る。平時から監視し、自国のシステムを守る目的で先手を打って相手を攻撃することもある「積極的サイバー防御」を導入する案もある。複数の政府関係者が1日、明らかにした。 2022年10月2日, Sputnik 日本
2022-10-02T00:04+0900
2022-10-02T00:04+0900
国内
サイバー攻撃
自衛隊
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/76/09/760987_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_c9938d46d1affda2bf819cf24e5d8c1d.jpg
年末に改定する外交・安全保障の長期指針「国家安全保障戦略」などにサイバー防衛強化の具体的な方向性を盛り込む。ただ積極的サイバー防御については、憲法に基づく専守防衛や現行法令に抵触する可能性が指摘されており、慎重に検討する構えだ。(c)KYODONEWS
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/76/09/760987_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_86744cf6587adad4b3aee02d6643fae2.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国内, サイバー攻撃, 自衛隊
国内, サイバー攻撃, 自衛隊

政府、サイバー防衛強化へ　積極的防御案は専守防衛に抵触も

2022年10月2日, 00:04
© Flickr / Yuri Samoilovサイバー防衛（イメージ）
サイバー防衛（イメージ） - Sputnik 日本, 1920, 02.10.2022
© Flickr / Yuri Samoilov
政府は、通信や電力といった重要インフラに対するサイバー攻撃への防衛態勢を抜本的に強化する方針を固めた。攻撃への探知力や攻撃元を特定する能力の向上を図る。平時から監視し、自国のシステムを守る目的で先手を打って相手を攻撃することもある「積極的サイバー防御」を導入する案もある。複数の政府関係者が1日、明らかにした。
年末に改定する外交・安全保障の長期指針「国家安全保障戦略」などにサイバー防衛強化の具体的な方向性を盛り込む。
ただ積極的サイバー防御については、憲法に基づく専守防衛や現行法令に抵触する可能性が指摘されており、慎重に検討する構えだ。
(c)KYODONEWS
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала