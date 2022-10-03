臨時国会、３日に召集 野党、旧統一教会関係追及

臨時国会、３日に召集 野党、旧統一教会関係追及

臨時国会、３日に召集 野党、旧統一教会関係追及

© AP Photo / Shuji Kajiyama 国会（アーカイブ） © AP Photo / Shuji Kajiyama

２次岸田改造内閣の発足後、初の本格論戦となる第２１０臨時国会は３日、召集される。野党は立憲民主党や日本維新の会が連携し、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）や安倍晋三元首相の国葬の問題などを徹底追及する方針だ。「信頼と共感」を掲げる岸田文雄首相は、悪質商法や多額寄付の被害救済に積極的に取り組む姿勢を示し、追及をかわしたい考え。円安による物価高騰対策もアピールする。首相の説明姿勢が焦点になる。