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臨時国会、３日に召集 野党、旧統一教会関係追及
臨時国会、３日に召集 野党、旧統一教会関係追及
... 2022年10月3日, Sputnik 日本
2022-10-03T08:02+0900
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臨時国会の会期は１２月１０日までの６９日間。首相は３日に所信表明演説を行った後、１０月５～７日に衆参両院で各党の代表質問に臨む。(c)KYODONEWS
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臨時国会、３日に召集 野党、旧統一教会関係追及
２次岸田改造内閣の発足後、初の本格論戦となる第２１０臨時国会は３日、召集される。野党は立憲民主党や日本維新の会が連携し、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）や安倍晋三元首相の国葬の問題などを徹底追及する方針だ。「信頼と共感」を掲げる岸田文雄首相は、悪質商法や多額寄付の被害救済に積極的に取り組む姿勢を示し、追及をかわしたい考え。円安による物価高騰対策もアピールする。首相の説明姿勢が焦点になる。
臨時国会の会期は１２月１０日までの６９日間。首相は３日に所信表明演説を行った後、１０月５～７日に衆参両院で各党の代表質問に臨む。