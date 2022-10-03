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ブラジル大統領選 ボルソナロ氏とルーラ氏が決選へ
ブラジル大統領選 ボルソナロ氏とルーラ氏が決選へ
2日に投開票が行われたブラジル大統領選は、現職のジャイール・ボルソナロ氏とルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ氏による決選投票の実施が決まった。同国の高等選挙裁判所が発表した。 2022年10月3日, Sputnik 日本
2022-10-03T11:28+0900
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ブラジル大統領選は、2日に第1回投票が行われた。決選投票は10月30日に予定されている。投票率97.45％の時点で、元大統領のルーラ氏が47.93％でリード。現職のボルソナロ氏が43.63％と続いている。第1回投票で選出されるには、投票率の過半数を獲得する必要があった。他の候者補は大きく引き離され、多くの候補者は得票率1％以下だった。関連ニュース
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ブラジル大統領選 ボルソナロ氏とルーラ氏が決選へ
2日に投開票が行われたブラジル大統領選は、現職のジャイール・ボルソナロ氏とルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ氏による決選投票の実施が決まった。同国の高等選挙裁判所が発表した。
ブラジル大統領選は、2日に第1回投票が行われた。決選投票は10月30日に予定されている。
投票率97.45％の時点で、元大統領のルーラ氏が47.93％でリード。現職のボルソナロ氏が43.63％と続いている。
第1回投票で選出されるには、投票率の過半数を獲得する必要があった。
他の候者補は大きく引き離され、多くの候補者は得票率1％以下だった。