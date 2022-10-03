https://sputniknews.jp/20221003/13187472.html

ロシア下院 ドネツク、ルガンスク両人民共和国、ザポリージャ、ヘルソン両州のロシア編入協定に批准

ロシア下院 ドネツク、ルガンスク両人民共和国、ザポリージャ、ヘルソン両州のロシア編入協定に批准

3日、ロシア下院は、ドネツク、ルガンスク両人民共和国、ザポリージャ（ザポロジエ）、ヘルソン両州のロシア編入に関する協定に批准した。批准は、下院のCIS・ユーラシア統合・同胞連絡委員会が上記4地域のロシア編入協定に批准するよう下院に進言したことを受けて、行われた。 2022年10月3日, Sputnik 日本

2022-10-03T21:26+0900

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2022-10-03T21:35+0900

ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国、ザポロジエ州、ヘルソン州のロシア連邦への編入

ロシア

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9月30日、ロシアのプーチン大統領はクレムリンで、ドネツク、ルガンスク両人民共和国、ザポリージャ、ヘルソン両州の住民投票の結果について演説し、その後、各地域の首長らとロシア編入に関する協定文書に調印した。その後、ロシア憲法裁判所は、これらの協定がロシア憲法に合致しているとの判決を下している。ロシア上院（連邦会議）憲法委員会のアレクサンドル・バシキン委員は新構成体のロシアへの編入について、ロシア上下院が国際条約に対応する憲法と、協定が憲法に合致するかについてのロシア憲法裁判所の判決に照らして投票を行い、正式に決定されると説明している。このためには、構成体のロシアへの編入に関する国際条約の批准法が下院で可決されることが不可欠となる。関連ニュース

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