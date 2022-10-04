紫の世界に毒の川：EPSON国際パノラマ写真コンテスト2022受賞作品
オープン・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー受賞作品『The Vein』 Jinyi He氏（中国）
オープン・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー受賞作品『The Vein』 Jinyi He氏（中国）
「VR / 360」部門1位入賞作品『Night diving with 100 nurse sharks』 Oleg Gaponyuk氏（ロシア）
「VR / 360」部門1位入賞作品『Night diving with 100 nurse sharks』 Oleg Gaponyuk氏（ロシア）
「自然・風景」部門トップ50入選作品『Ripe rice valley』 Ky Nhan Cao氏（ベトナム）
「自然・風景」部門トップ50入選作品『Ripe rice valley』 Ky Nhan Cao氏（ベトナム）
国際VR写真協会（IVRPA）会員最高点獲得作品『Metaverse』 Bin Sun氏（中国）
国際VR写真協会（IVRPA）会員最高点獲得作品『Metaverse』 Bin Sun氏（中国）
「アマチュア―建築・環境」部門1位入賞作品『Icelandic Bridge』 Carlos Solinis氏（スペイン）
「アマチュア―建築・環境」部門1位入賞作品『Icelandic Bridge』 Carlos Solinis氏（スペイン）
「自然・風景」部門トップ50入選作品『Dried-up Sun Moon Lake』 Joe Lai氏（中国・台湾）
「自然・風景」部門トップ50入選作品『Dried-up Sun Moon Lake』 Joe Lai氏（中国・台湾）
「建築・環境」部門1位入賞作品『Veles』 Peter Li氏（英国）
スマートフォン最高得点獲得作品『Camp for the Sunrise』 William Lekki氏（米国）
スマートフォン最高得点獲得作品『Camp for the Sunrise』 William Lekki氏（米国）
アマチュア・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー受賞作品『In Formation』 Florian Kriechbaumer氏（アラブ首長国連邦）
アマチュア・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー受賞作品『In Formation』 Florian Kriechbaumer氏（アラブ首長国連邦）
フィルムキャプチャー最高得点獲得作品『Polychrome』 Rainer Roth氏（スイス）
フィルムキャプチャー最高得点獲得作品『Polychrome』 Rainer Roth氏（スイス）
「自然・風景」部門トップ50入選作品『LifeLine』 Armand Sarlangue氏（フランス）
「自然・風景」部門トップ50入選作品『LifeLine』 Armand Sarlangue氏（フランス）
RAWプラネットアワード受賞作品『Serenity Shores』 Joshua Hermann氏（米国）
RAWプラネットアワード受賞作品『Serenity Shores』 Joshua Hermann氏（米国）
ギガピクセルイメージ最高得点獲得作品『Purple World』 Jinyi He氏（中国）
ギガピクセルイメージ最高得点獲得作品『Purple World』 Jinyi He氏（中国）
「アマチュア―建築・環境」部門トップ50入選作品『Bayside』 Yuya Takahashi氏（日本）
「アマチュア―建築・環境」部門トップ50入選作品『Bayside』 Yuya Takahashi氏（日本）
キュレーターズ・アワード受賞作品『Bernese Oberland 』 Judith Kuhn氏（ドイツ）
キュレーターズ・アワード受賞作品『Bernese Oberland 』 Judith Kuhn氏（ドイツ）
EPSONデジタル・アート・プライズ受賞作品『Poison River』 Juan Lopez Ruiz氏（スペイン）
EPSONデジタル・アート・プライズ受賞作品『Poison River』 Juan Lopez Ruiz氏（スペイン）
国際VR写真協会（IVRPA）会員最高点獲得作品『Dune: Rising Wind Storm』 Elliot McGucken氏（米国）
国際VR写真協会（IVRPA）会員最高点獲得作品『Dune: Rising Wind Storm』 Elliot McGucken氏（米国）
ニコン・オーストラリア・アワード受賞作品『Winter Mountains』 Craig McGowan氏（オーストラリア）
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