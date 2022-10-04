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紫の世界に毒の川：EPSON国際パノラマ写真コンテスト2022受賞作品
紫の世界に毒の川：EPSON国際パノラマ写真コンテスト2022受賞作品
日本の電機メーカー「EPSON」が主催する国際パノラマ写真コンテスト「EPSON International Pano Awards」が今年も開催され、このほど受賞作品が決定した。 2022年10月4日, Sputnik 日本
2022-10-04T20:46+0900
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13回目となる今回のコンテストには、世界98か国からプロ・アマチュア合わせて1197人のカメラマンが応募。その中から最優秀賞のオープン・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤーを受賞したのは、中国のJinyi He氏の3作品。故郷・新疆ウイグル自治区の雄大な自然をカメラに捉え、高評価を得た。また、日本からはYuya Takahashi氏の作品がアマチュアの「建築・環境」部門のトップ50に入選を果たした。
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紫の世界に毒の川：EPSON国際パノラマ写真コンテスト2022受賞作品

2022年10月4日, 20:46
日本の電機メーカー「EPSON」が主催する国際パノラマ写真コンテスト「EPSON International Pano Awards」が今年も開催され、このほど受賞作品が決定した。
13回目となる今回のコンテストには、世界98か国からプロ・アマチュア合わせて1197人のカメラマンが応募。その中から最優秀賞のオープン・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤーを受賞したのは、中国のJinyi He氏の3作品。故郷・新疆ウイグル自治区の雄大な自然をカメラに捉え、高評価を得た。
また、日本からはYuya Takahashi氏の作品がアマチュアの「建築・環境」部門のトップ50に入選を果たした。
© 写真 : Jinyi He/The 13th Epson International Pano Awards

オープン・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー受賞作品『The Vein』　Jinyi He氏（中国）

オープン・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー受賞作品『The Vein』　Jinyi He氏（中国） - Sputnik 日本
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© 写真 : Jinyi He/The 13th Epson International Pano Awards

オープン・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー受賞作品『The Vein』　Jinyi He氏（中国）

© 写真 : Oleg Gaponyuk/The 13th Epson International Pano Awards

「VR / 360」部門1位入賞作品『Night diving with 100 nurse sharks』　Oleg Gaponyuk氏（ロシア）

「VR / 360」部門1位入賞作品『Night diving with 100 nurse sharks』　Oleg Gaponyuk氏（ロシア） - Sputnik 日本
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© 写真 : Oleg Gaponyuk/The 13th Epson International Pano Awards

「VR / 360」部門1位入賞作品『Night diving with 100 nurse sharks』　Oleg Gaponyuk氏（ロシア）

© 写真 : Ky Nhan Cao/The 13th Epson International Pano Awards

「自然・風景」部門トップ50入選作品『Ripe rice valley』 　Ky Nhan Cao氏（ベトナム）

「自然・風景」部門トップ50入選作品『Ripe rice valley』 　Ky Nhan Cao氏（ベトナム） - Sputnik 日本
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© 写真 : Ky Nhan Cao/The 13th Epson International Pano Awards

「自然・風景」部門トップ50入選作品『Ripe rice valley』 　Ky Nhan Cao氏（ベトナム）

© 写真 : Bin Sun/The 13th Epson International Pano Awards

国際VR写真協会（IVRPA）会員最高点獲得作品『Metaverse』　Bin Sun氏（中国）

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© 写真 : Bin Sun/The 13th Epson International Pano Awards

国際VR写真協会（IVRPA）会員最高点獲得作品『Metaverse』　Bin Sun氏（中国）

© 写真 : Carlos Solinis Camalich/The 13th Epson International Pano Awards

「アマチュア―建築・環境」部門1位入賞作品『Icelandic Bridge』　Carlos Solinis氏（スペイン）

「アマチュア―建築・環境」部門1位入賞作品『Icelandic Bridge』　Carlos Solinis氏（スペイン） - Sputnik 日本
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© 写真 : Carlos Solinis Camalich/The 13th Epson International Pano Awards

「アマチュア―建築・環境」部門1位入賞作品『Icelandic Bridge』　Carlos Solinis氏（スペイン）

© 写真 : Joe Lai/The 13th Epson International Pano Awards

「自然・風景」部門トップ50入選作品『Dried-up Sun Moon Lake』　Joe Lai氏（中国・台湾）

「自然・風景」部門トップ50入選作品『Dried-up Sun Moon Lake』　Joe Lai氏（中国・台湾） - Sputnik 日本
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© 写真 : Joe Lai/The 13th Epson International Pano Awards

「自然・風景」部門トップ50入選作品『Dried-up Sun Moon Lake』　Joe Lai氏（中国・台湾）

© 写真 : Peter Li/The 13th Epson International Pano Awards

「建築・環境」部門1位入賞作品『Veles』　Peter Li氏（英国）

「建築・環境」部門1位入賞作品『Veles』　Peter Li氏（英国） - Sputnik 日本
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© 写真 : Peter Li/The 13th Epson International Pano Awards

「建築・環境」部門1位入賞作品『Veles』　Peter Li氏（英国）

© 写真 : William Lekki/The 13th Epson International Pano Awards

スマートフォン最高得点獲得作品『Camp for the Sunrise』　William Lekki氏（米国）

スマートフォン最高得点獲得作品『Camp for the Sunrise』　William Lekki氏（米国） - Sputnik 日本
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© 写真 : William Lekki/The 13th Epson International Pano Awards

スマートフォン最高得点獲得作品『Camp for the Sunrise』　William Lekki氏（米国）

© 写真 : Florian Kriechbaumer/The 13th Epson International Pano Awards

アマチュア・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー受賞作品『In Formation』　Florian Kriechbaumer氏（アラブ首長国連邦）

アマチュア・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー受賞作品『In Formation』　Florian Kriechbaumer氏（アラブ首長国連邦） - Sputnik 日本
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© 写真 : Florian Kriechbaumer/The 13th Epson International Pano Awards

アマチュア・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー受賞作品『In Formation』　Florian Kriechbaumer氏（アラブ首長国連邦）

© 写真 : Rainer Roth/The 13th Epson International Pano Awards

フィルムキャプチャー最高得点獲得作品『Polychrome』　Rainer Roth氏（スイス）

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© 写真 : Rainer Roth/The 13th Epson International Pano Awards

フィルムキャプチャー最高得点獲得作品『Polychrome』　Rainer Roth氏（スイス）

© 写真 : Armand Sarlangue/The 13th Epson International Pano Awards

「自然・風景」部門トップ50入選作品『LifeLine』　Armand Sarlangue氏（フランス）

「自然・風景」部門トップ50入選作品『LifeLine』　Armand Sarlangue氏（フランス） - Sputnik 日本
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© 写真 : Armand Sarlangue/The 13th Epson International Pano Awards

「自然・風景」部門トップ50入選作品『LifeLine』　Armand Sarlangue氏（フランス）

© 写真 : Joshua Hermann/The 13th Epson International Pano Awards

RAWプラネットアワード受賞作品『Serenity Shores』　Joshua Hermann氏（米国）

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© 写真 : Joshua Hermann/The 13th Epson International Pano Awards

RAWプラネットアワード受賞作品『Serenity Shores』　Joshua Hermann氏（米国）

© 写真 : Jinyi He/The 13th Epson International Pano Awards

ギガピクセルイメージ最高得点獲得作品『Purple World』　Jinyi He氏（中国）

ギガピクセルイメージ最高得点獲得作品『Purple World』　Jinyi He氏（中国） - Sputnik 日本
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© 写真 : Jinyi He/The 13th Epson International Pano Awards

ギガピクセルイメージ最高得点獲得作品『Purple World』　Jinyi He氏（中国）

© 写真 : Yuya Takahashi/The 13th Epson International Pano Awards

「アマチュア―建築・環境」部門トップ50入選作品『Bayside』　Yuya Takahashi氏（日本）

「アマチュア―建築・環境」部門トップ50入選作品『Bayside』　Yuya Takahashi氏（日本） - Sputnik 日本
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© 写真 : Yuya Takahashi/The 13th Epson International Pano Awards

「アマチュア―建築・環境」部門トップ50入選作品『Bayside』　Yuya Takahashi氏（日本）

© 写真 : Judith Kuhn/The 13th Epson International Pano Awards

キュレーターズ・アワード受賞作品『Bernese Oberland 』　Judith Kuhn氏（ドイツ）

キュレーターズ・アワード受賞作品『Bernese Oberland 』　Judith Kuhn氏（ドイツ） - Sputnik 日本
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© 写真 : Judith Kuhn/The 13th Epson International Pano Awards

キュレーターズ・アワード受賞作品『Bernese Oberland 』　Judith Kuhn氏（ドイツ）

© 写真 : Juan Lopez Ruiz/The 13th Epson International Pano Awards

EPSONデジタル・アート・プライズ受賞作品『Poison River』　Juan Lopez Ruiz氏（スペイン）

EPSONデジタル・アート・プライズ受賞作品『Poison River』　Juan Lopez Ruiz氏（スペイン） - Sputnik 日本
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© 写真 : Juan Lopez Ruiz/The 13th Epson International Pano Awards

EPSONデジタル・アート・プライズ受賞作品『Poison River』　Juan Lopez Ruiz氏（スペイン）

© 写真 : Elliot McGucken/The 13th Epson International Pano Awards

国際VR写真協会（IVRPA）会員最高点獲得作品『Dune: Rising Wind Storm』　Elliot McGucken氏（米国）

国際VR写真協会（IVRPA）会員最高点獲得作品『Dune: Rising Wind Storm』　Elliot McGucken氏（米国） - Sputnik 日本
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© 写真 : Elliot McGucken/The 13th Epson International Pano Awards

国際VR写真協会（IVRPA）会員最高点獲得作品『Dune: Rising Wind Storm』　Elliot McGucken氏（米国）

© 写真 : Craig McGowan/The 13th Epson International Pano Awards

ニコン・オーストラリア・アワード受賞作品『Winter Mountains』　Craig McGowan氏（オーストラリア）

ニコン・オーストラリア・アワード受賞作品『Winter Mountains』　Craig McGowan氏（オーストラリア） - Sputnik 日本
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© 写真 : Craig McGowan/The 13th Epson International Pano Awards

ニコン・オーストラリア・アワード受賞作品『Winter Mountains』　Craig McGowan氏（オーストラリア）

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