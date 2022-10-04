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紫の世界に毒の川：EPSON国際パノラマ写真コンテスト2022受賞作品

紫の世界に毒の川：EPSON国際パノラマ写真コンテスト2022受賞作品

日本の電機メーカー「EPSON」が主催する国際パノラマ写真コンテスト「EPSON International Pano Awards」が今年も開催され、このほど受賞作品が決定した。 2022年10月4日, Sputnik 日本

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13回目となる今回のコンテストには、世界98か国からプロ・アマチュア合わせて1197人のカメラマンが応募。その中から最優秀賞のオープン・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤーを受賞したのは、中国のJinyi He氏の3作品。故郷・新疆ウイグル自治区の雄大な自然をカメラに捉え、高評価を得た。また、日本からはYuya Takahashi氏の作品がアマチュアの「建築・環境」部門のトップ50に入選を果たした。

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