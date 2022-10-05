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日米首脳、抑止力向上で一致 ミサイル「平和への挑戦」

日米首脳、抑止力向上で一致 ミサイル「平和への挑戦」

岸田文雄首相は４日、バイデン米大統領と電話で会談し、北朝鮮の弾道ミサイル発射を受け、日米同盟のさらなる抑止力向上で一致した。国際社会の平和と安定への重大な挑戦だとの認識を共有し非難。政府は敵基地攻撃能力（反撃能力）保有を含む防衛力の抜本的強化へ議論を加速させる。 2022年10月5日, Sputnik 日本

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林芳正外相は米韓両国の外相と個別に電話会談し、ミサイル発射を強く批判。日米韓の結束を示す狙いだ。浜田靖一防衛相も米国防長官と電話で協議。自衛隊と米軍は共同訓練を実施した。日米両首脳は、北朝鮮の完全な非核化に向け、国連安全保障理事会でのさらなる対応について、日米や日米韓で緊密に連携すると確認した。(c)KYODONEWS

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