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ホワイトハウス、バイデン氏の2024年大統領選立候補を確認
ホワイトハウス、バイデン氏の2024年大統領選立候補を確認
ホワイトハウスはジョー・バイデン大統領が2024年の大統領選に再び立候補する意思があることを発表した。 2022年10月5日, Sputnik 日本
2022-10-05T08:32+0900
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ホワイトハウスのジャンピエール報道官はブリーフィングで、バイデン氏が2024年の大統領選に再び立候補する用意があることを発表した。先にバイデン氏は大統領選に参加する意思があると表明していたものの、最終的な決定については2023年になって下すと説明していた。関連ニュース
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ホワイトハウスはジョー・バイデン大統領が2024年の大統領選に再び立候補する意思があることを発表した。
ホワイトハウスのジャンピエール報道官はブリーフィングで、バイデン氏が2024年の大統領選に再び立候補する用意があることを発表した。
先にバイデン氏は大統領選に参加する意思があると表明していたものの、最終的な決定については2023年になって下すと説明していた。