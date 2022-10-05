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ペルーでマグニチュード5.8の地震が発生
ペルーでマグニチュード5.8の地震が発生
南米エクアドルとペルーの国境付近でマグニチュード5.8の地震が観測された。米国地質調査所が発表している。 2022年10月5日, Sputnik 日本
2022-10-05T17:53+0900
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震源の深さは48.3キロメートル。死傷者や建物の倒壊は報告されておらず、この地震による津波の心配はない。
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地震, ペルー
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ペルーでマグニチュード5.8の地震が発生

2022年10月5日, 17:53 (更新: 2022年10月5日, 17:58)
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地震 - Sputnik 日本, 1920, 05.10.2022
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南米エクアドルとペルーの国境付近でマグニチュード5.8の地震が観測された。米国地質調査所が発表している。
震源の深さは48.3キロメートル。
死傷者や建物の倒壊は報告されておらず、この地震による津波の心配はない。
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