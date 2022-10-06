https://sputniknews.jp/20221006/13215377.html
高さ16ｍ ロシア最大の仏像、中部トゥヴァ共和国に建立
高さ16ｍ ロシア最大の仏像、中部トゥヴァ共和国に建立
ロシア中部・トゥヴァ共和国の首都クズルには、国内一の高さを誇る仏像が建っている。像の高さ16メートル、総重量は25トン。共和国樹立100周年を記念してエニセイ川源流の合流点に建立されたもので、今年5月に除幕式が行われた。 2022年10月6日, Sputnik 日本
2022-10-06T07:35+0900
2022-10-06T07:35+0900
2022-10-06T07:35+0900
マルチメディア
写真
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/13215539_0:0:3465:1949_1920x0_80_0_0_16df33c3e5cda8038125847682d516bc.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/13215539_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_4fcd9a9fd0867cf629ea26cb1f9f0239.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, マルチメディア, 写真
高さ16ｍ ロシア最大の仏像、中部トゥヴァ共和国に建立
ロシア中部・トゥヴァ共和国の首都クズルには、国内一の高さを誇る仏像が建っている。像の高さ16メートル、総重量は25トン。共和国樹立100周年を記念してエニセイ川源流の合流点に建立されたもので、今年5月に除幕式が行われた。
© Sputnik / Ilya Naymushin / メディアバンクへ移行
トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像
トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像
© Sputnik / Ilya Naymushin / メディアバンクへ移行
トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像
トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像
© Sputnik / Ilya Naymushin / メディアバンクへ移行
トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像
トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像
© Sputnik / Ilya Naymushin / メディアバンクへ移行
トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像
トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像
© Sputnik / Ilya Naymushin / メディアバンクへ移行
トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像
トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像
© Sputnik / Ilya Naymushin / メディアバンクへ移行
トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像
トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像
© Sputnik / Ilya Naymushin / メディアバンクへ移行
トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像
トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像