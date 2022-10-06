日本
北朝鮮が弾道ミサイルとみられる飛翔体を2発発射、いずれも日本のEEZ外に落下
https://sputniknews.jp/20221006/13215377.html
高さ16ｍ　ロシア最大の仏像、中部トゥヴァ共和国に建立
高さ16ｍ　ロシア最大の仏像、中部トゥヴァ共和国に建立
ロシア中部・トゥヴァ共和国の首都クズルには、国内一の高さを誇る仏像が建っている。像の高さ16メートル、総重量は25トン。共和国樹立100周年を記念してエニセイ川源流の合流点に建立されたもので、今年5月に除幕式が行われた。 2022年10月6日, Sputnik 日本
2022-10-06T07:35+0900
2022-10-06T07:35+0900
マルチメディア
写真
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/13215539_0:0:3465:1949_1920x0_80_0_0_16df33c3e5cda8038125847682d516bc.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/13215539_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_4fcd9a9fd0867cf629ea26cb1f9f0239.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, マルチメディア, 写真
фото, マルチメディア, 写真

高さ16ｍ　ロシア最大の仏像、中部トゥヴァ共和国に建立

2022年10月6日, 07:35
ロシア中部・トゥヴァ共和国の首都クズルには、国内一の高さを誇る仏像が建っている。像の高さ16メートル、総重量は25トン。共和国樹立100周年を記念してエニセイ川源流の合流点に建立されたもので、今年5月に除幕式が行われた。
© Sputnik / Ilya Naymushin / メディアバンクへ移行

トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像

トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像 - Sputnik 日本
1/7
© Sputnik / Ilya Naymushin
/
メディアバンクへ移行

トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像

© Sputnik / Ilya Naymushin / メディアバンクへ移行

トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像

トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像 - Sputnik 日本
2/7
© Sputnik / Ilya Naymushin
/
メディアバンクへ移行

トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像

© Sputnik / Ilya Naymushin / メディアバンクへ移行

トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像

トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像 - Sputnik 日本
3/7
© Sputnik / Ilya Naymushin
/
メディアバンクへ移行

トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像

© Sputnik / Ilya Naymushin / メディアバンクへ移行

トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像

トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像 - Sputnik 日本
4/7
© Sputnik / Ilya Naymushin
/
メディアバンクへ移行

トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像

© Sputnik / Ilya Naymushin / メディアバンクへ移行

トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像

トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像 - Sputnik 日本
5/7
© Sputnik / Ilya Naymushin
/
メディアバンクへ移行

トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像

© Sputnik / Ilya Naymushin / メディアバンクへ移行

トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像

トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像 - Sputnik 日本
6/7
© Sputnik / Ilya Naymushin
/
メディアバンクへ移行

トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像

© Sputnik / Ilya Naymushin / メディアバンクへ移行

トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像

トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像 - Sputnik 日本
7/7
© Sputnik / Ilya Naymushin
/
メディアバンクへ移行

トゥヴァ共和国・首都クズルに建立されたロシア最大の仏像

新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала