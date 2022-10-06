https://sputniknews.jp/20221006/13220437.html
米宇宙船、クルードラゴン打ち上げ ロシア、日本の宇宙飛行士も搭乗
米宇宙船、クルードラゴン打ち上げ ロシア、日本の宇宙飛行士も搭乗
日本時間6日午前1時ごろ、米フロリダ・ケネディ宇宙センターからスペースX社の宇宙船「クルードラゴン」5号機が打ち上げられた。同船には日本の若田光一飛行士、ロシアのアンナ・キキナ飛行士ら4人が搭乗。キキナ飛行士は「クルードラゴン」に搭乗する初のロシア人。 2022年10月6日, Sputnik 日本
2022-10-06T01:02+0900
2022-10-06T01:02+0900
2022-10-06T01:02+0900
宇宙
ロシア
米国
国際
ロスコスモス
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/9700082_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_b190a4a3f3f1c251626d34eb478eec07.jpg
キキナ宇宙飛行士の米宇宙船による飛行は、2022年７月にロスコスモスとNASAが結んだ合意の一環として実施。合意はロシア人宇宙飛行士と米国人宇宙飛行士が互いの国の宇宙船に交互に搭乗して国際宇宙ステーションに向かうことを定めており、ロシア人宇宙飛行士は米国の宇宙船に3回搭乗することになっている。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/9700082_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_e2e717896b6854ff7eab572a6b126361.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
宇宙, ロシア, 米国, 国際, ロスコスモス
米宇宙船、クルードラゴン打ち上げ ロシア、日本の宇宙飛行士も搭乗
日本時間6日午前1時ごろ、米フロリダ・ケネディ宇宙センターからスペースX社の宇宙船「クルードラゴン」5号機が打ち上げられた。同船には日本の若田光一飛行士、ロシアのアンナ・キキナ飛行士ら4人が搭乗。キキナ飛行士は「クルードラゴン」に搭乗する初のロシア人。
キキナ宇宙飛行士の米宇宙船による飛行は、2022年７月にロスコスモスとNASAが結んだ合意の一環として実施。合意はロシア人宇宙飛行士と米国人宇宙飛行士が互いの国の宇宙船に交互に搭乗して国際宇宙ステーションに向かうことを定めており、ロシア人宇宙飛行士は米国の宇宙船に3回搭乗することになっている。