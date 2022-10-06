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ノーベル文学賞はフランスの作家アニー・エルノー氏

ノーベル文学賞はフランスの作家アニー・エルノー氏

2022年のノーベル文学賞は、フランスの作家アニー・エルノー氏に決定した。スウェーデン・アカデミーのノーベル委員会が6日、発表した。 2022年10月6日, Sputnik 日本

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エルノー氏の受賞理由は、「個人的な記憶の起源、疎外、集団的な限界を暴く勇気と外科的な正確さ」だという。エルノー氏は、ジェンダー、言語、階級などの強い格差に特徴づけられる人生を、さまざまな角度から徹底して検証しながら作品を執筆している。同委員会は、エルノー氏の作家としての道は長く険しいものだったと指摘している。2021年のノーベル文学賞は、英国在住のタンザニア人作家アブドゥルラザク・グルナ氏。同委員会は、グルナ氏の受賞の理由を「植民地支配の結果と亡命者の運命に肉迫し、妥協を許さず、共に苦しむ姿勢」と説明している。関連記事2022年のノーベル化学賞の受賞者が発表

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