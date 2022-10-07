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東京を除き「全国旅行支援」が11日にスタート、最大1万1000円の割引！

東京を除き「全国旅行支援」が11日にスタート、最大1万1000円の割引！

斉藤国土交通大臣は政府の観光需要の新たな喚起策「全国旅行支援」について予定どおり10月11日からスタートすることを明らかにした。 2022年10月7日, Sputnik 日本

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斉藤国土交通大臣は「全国旅行支援」について閣議後の会見で、東京都をのぞく46道府県は11日から、東京都は20日から事業を開始できると発表した。「全国旅行支援」は政府が従来の「県民割」に代わって全国に対象を拡大して導入する新たな観光需要の喚起策。旅行代金は1人1泊当たり最大で8000円、クーポン券も含めると最大で1万1000円の割り引きを受けることが可能。関連ニュース

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